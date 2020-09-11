Кремль ведет пропагандистскую операцию по «вагнеру»

«Вагнергейт» получил продолжение в новом «расследовании» от пропагандистов «КП» с перспективой очень скоро перекочевать в украинское масс-медиа.

Сегодня, 11 сентября, скандальная история, получившая в народе название «Вагнергейт» получила более существенное продолжение, нежели адаптация Юрия Бутусова или импровизация Владимира Арьева, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Во многом потому, что ее решил продолжить, а точнее было поставлено задание продолжить, непосредственному автору фейка про причастность СБУ к аресту «вагнеровцев» в Беларуси, офицеру ГРУ – Александру Коцу», – пишет военно-политический обозреватель.

Напомню, что этот военный корреспондент, который в действительности является кадровым сотрудником ГРУ, еще 6 августа опубликовал материал, в котором якобы раскрывал коварный план украинских спецслужб, по выманиванию наемников т.н. ЧВК «Вагнер» в Украину.

«В свою очередь, через почти две недели Юрий Бутусов начал раскручивать версию о том, что арестованные в Беларуси «вагнеровцы» на самом деле были элементом провалившейся спецоперации СБУ, которую слили напрямую из ОП президента», – отмечает Коваленко.

«Версию Юрия Бутусова тут же поддержали практически все представители одной и той же политической силыподдержали практически все представители одной и той же политической силы «Европейская солидарность», – уточнил он.

Не смотря на то, что данный фейк зародился в стенах «Комсомольской правды», а его автором, по сути, является ГРУ, его адаптировали под украинские реалии и стали сливать в информационное пространство через Владимира Арьева, Янину Соколову, Юрия Луценко и прочих.

«На что ушло у «адаптеров» 12 дней», – подчеркивает Коваленко.

«Целью этой игры была попытка перед местными выборами максимально ослабить позиции Владимира Зеленского и «партии власти», для перетягивания на свою сторону электоральных баллов. Архи целью плана являются перевыборы, как в Верховную Раду, так и, в самом идеальном случае, президента Украины», – добавил он.

Таким образом, используя гибридные материалы, созданные для того, чтобы скрыть истинную цель присутствия наемников т.н. ЧВК «Вагнер» в Беларуси, а именно, участия в силовой фазе протестов против Александра Лукашенко, в своих алчных политических намерениях, вышеупомянутая политическая сила поставила под угрозу национальную безопасность Украины и спровоцировала ненужный скандал, подыгрывающий стране агрессору.

«Но, игра еще не закончена. Ведь сегодня вышло продолжение так называемого расследования «Комсомольской правды», авторства Александра Коца, в котором российские эпистолярщики попытались устранить те грубые недочеты, которые я выявил 7 августа в их сыром набросе», – отмечает Коваленко.

Что примечательно, за то время, что украинские плагиаторы от «ЕС» использовали сырой наброс российских провокаторов, они никоим образом не улучшили его содержание.

«Что же, возможно новая глава этого скандального расследования поможет, что Владимиру Арьеву, что Юрию Бутусову, что всем прочим заткнуть бреши и подкрасить белые нитки в этой истории? Разберемся, причем поэтапно!», – подчеркивает Коваленко

Так, в новом «расследовании» гибридные расследователи пытаются явить миру «конкретных сотрудников Центрального разведывательного управления из киевской резидентуры» и исполнителей из самого СБУ, с раскрытием хода операции.

«И вот тут, я пришел в нешуточное возбуждение, ведь это именно то, чего не хватало, например, в пакете документов Владимира Арьева, представлявшего собой не более чем набор бумажек – план. Но с первых же строк, сами же авторы новой главы фейка заводят себя в логический тупик», – отмечает Коваленко.

Собеседник Александра Коца, представитель российские спецслужб, отметил, что компетентные органы знали, что граждане были задержаны в Минске по инициативе спецслужб Украины еще в день задержания, о чем заявлено 7 августа.

«И тут меня, с первых же строк укрыло диссонансом. Если еще 29 июля было известно, что этот арест – следствие спецоперации СБУ, то почему с оглаской тянули аж до 6 августа, когда вышла статья Александра Коца «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины», ставшая основой для всего этого лживого маскарада?», – подчеркивает Коваленко

Не потому ли, что на тот момент, когда «вагнеровцев» арестовали, не был в подвалах Гризодубовой сформирован целостный отвлекающий сценарий и гибридным эпистолярщикам понадобилась неделя для создания элементарной, но в то же самое время довольно примитивной основы для отвлекающего вброса?

«Второй момент – это заявление, что «компетентными органами» было 100% доказано, что авиабилеты для наемников покупались конкретными лицами в Украине, а фейковые номера телефонов заранее были закуплены из Киева», – отмечает Коваленко.

А теперь, еще раз, то о чем я говорил еще 7 августа и, что должно быть понятно всем как белый день – ЧВК «Вагнер» это боевое подразделение ФСБ. ФСБ целиком и полностью контролирует бойцов этого подразделения, особенно тех, кто работает в нем не первый год и имеет колоссальный боевой опыт.

«Любой сторонний контракт любого члена, а особенно представителей элитной прослойки, строго контролируются и проверяются», – подчеркивает Коваленко.

То есть, выходит, ФСБ не смогла установить, что 33 ее элитных бойца вылетают в неизвестном направлении, по контракту сомнительной компании, по билетам, купленным в Украине и осуществлявших переговоры по номерам телефоном.

«Приобретенным в Киеве? Вы серьезно?», – отмечает Коваленко.

«Замечу, это только начало нового, сенсационного расследования от Александра Коца и «Комсомольской правды». Возможно, дальше будет нечто более существенное?», – добавил он.

Далее, в материале «КП» сообщается, что еще в сентябре 2019 года стали появляться объявления о найме охранников от имени «Роснефти», которые использовали IP-адрес российской фирмы «Реконн».

«Который, в свою очередь, был оплачен неким Куцыным Алексеем Анатольевичем из Харькова…», – подчеркивает Коваленко

«Буквально вчера, в статье «Как Гордон и Богдан в Венесуэлу «вагнеровцев» выманивали» я пояснял, почему украинские спецслужбы не могли в Венесуэле создать охранную фирму, как отвлекающий элемент для выманивания «вагнеровцев», а тут вот оно как!», – уточнил он.

Все намного проще – создаем через фиктивный IP-адрес, арендатора которого никто до этого не отслеживал, ставим объявление от лица монополии, находящейся, невероятно, но под патронатом ФСБ, и начинаем нанимать нужных нам людей, при этом собирая множество комментариев под объявлениями, что это мошенники.

«И, конечно же, наемники т.н. ЧВК «Вагнер» идут на работу в эту фирму, невзирая не на предупреждения в комментариях о мошенничестве, не на все вышеупомянутое о подработках «вагнеровцев» на стороне…», – отмечает Коваленко

«Но, дальше – интересней. Видимо криативщики «КП» учли свои недочеты прошлой разработки, в которые я тыкнул их носом 7 августа в статье «Почему «ОПЗЖ» боится расследования по вагнеровцам?», а после регулярно елозил украинских подражателей и опубликовали страховые полисы, которые были заключены с наемниками. Но и тут оказалось «все не слава богу!», – уточнил он.

Итак, страховка на «вагнеровцев» оформлялась в московской страховой компании «Арсенал» от лица руководителя группы, но удаленно и через IP-адрес в Киеве. То есть, опять же, три десятка наемников оформляют страховку, не вызывая абсолютно никакого интереса и обеспокоенности у своих основных работодателей – ФСБ, да еще и через киевский IP-адрес!

«Но, наверное, самым интригующим моментом в новой порции «правды» от «Комсомольской правды» стало прямое объявлением организаторов этой «спецоперации СБУ», а именно – Управление Департамента контрразведки СБУ, с озвучиванием номеров кабинетов и даже фамилий причастных к разработке лиц», – подчеркивает Коваленко.

«То есть, на сегодняшний день «компетентным органам» РФ известны даже такие данные! Браво! Хотя… нет, не браво», – добавил он.

Эта часть расследования представляет собой широко используемую методику «подметных писем», а именно, когда в пакет настоящих документов добавляются небольшое количество ложных, искажающих общую картину и выявление которых на фоне массива правдивой информации крайне затруднительно.

«По сути, в данном расследовании поступили несколько иначе, а именно, в массив фейковой информации, для правдоподобности добавили реальные адрес, номера кабинетов и фамилии», – отмечает Коваленко.

Ведь, не забывайте, что 6 лет активной горячей и информационной войны с Россией, а до того четверть века проникновения в наши спецслужбы агентов РФ, дают о себе знать. Российские спецслужбы и вправду обладают пакетом данных на тех или иных сотрудников тех или иных украинских спецслужб и с таким же успехом, любой этаж, отдел, кабинет не только в СБУ, но ГУР МО, ССО, СВР могут приписать с озвучиванием фамилий к некоему делу.

«Так же само, как совершенно голословно были в этом гибридном материале «КП» озвучены фамилии Тимоти Джеймса Сковина и Браена Томас О’Берна. При этом никакого фактажа не было озвучено, а лишь предложено их «подкараулить у посольства США в Киеве», ведь они, если захотят, «расскажут много интересного», – подчеркивает Коваленко.

Никакой конкретики, лишь реальные фамилии и размытые фразы.

Ну и вишенкой на торте стало то, что версия Александра Коца и его «таинственного собеседника», полностью нивелируют версию, которую бездумно и топорно сплагиатили украинские правдорубы. Топорно сплагиатить и без того топорную версию – еще уметь надо, но – к деталям!

«Так, бронь на билеты «вагнеровцев» с вылетом из Минска 25 июля, оказывается, была отменена еще 20 июля, то есть, до совещания в ОП, ставшего роковым для «спецоперации СБУ», по версии украинских правдорубов», – отмечает Коваленко.

Иными словами, тот фактаж, который намедни публиковал Владимир Арьев и который я раскритиковал в пух и прах в статье «Подметные письма или еще больше сенсаций в «Вагнергейте»» и вовсе нивелируется, еще большим несоответствием дат!

«Конечно же, кто-то скажет, разве можно верить российскому псевдо-журналисту и давшему ему интервью представителю российских «компетентных органов», – подчеркивает Коваленко.

«Конечно же, нет и тысячи знаков с пробелами выше, лишь доказывают, что каждое их слово это ложь и манипуляция, за исключением тех моментов, когда правда используется для раскрутки еще большей лжи и манипуляции», – добавил он.

Но, 18 августа украинские правдорубы использовали именно эту ложь и манипуляцию в своих целях. Ложь и манипуляцию, которые родились с целью скрыть готовившееся кровавое преступление российских оккупантов в Беларуси, а продолжили существование как элемент внутриполитической борьбы в Украине.

«На деле же, подводя итог, я могу констатировать, что тот информационный гомункулус, который был выстрадан с 30 июля по 6 августа в стенах «Комсомольской правды» и родился из под пера Александра Коца, за месяц постарались преобразить в нечто более вразумительное», – отмечает Коваленко.

«Подготовили страховки в московской компании, оформляющей страховки российским солдатам удачи и находящейся под контролем соответствующих структур, подвязали к делу не только объявления прошлых лет, но разработки по отделам СБУ и сотрудников посольства США в Киеве, но…», – добавил он.

Но, по прежнему, создатели этого фейка не могут объяснить главного – как, 33 элитных наемника, отправились в Минск, будучи нанятыми через объявление в интернете, с множеством комментариев о мошенничестве и харьковским IP-следом, по контракту с украинскими бенефициарами, купившими в Украине для россиян авиабилеты, оформившие из Киева им страховку и готовившими им работу в Венесуэле, под личиной «Роснефти», без элементарных вопросов, подозрений и малейшего ведома ФСБ!

«Компетентные органы говорите? О, да! С таким успехом и Путина из Кремля может СБУ выкрасть, а ФСО и знать не будет!», – подчеркивает Коваленко.

Ну и, конечно же вопрос дня – как скоро новый фейк от «Комсомольской правды» подхватят «украинские правдорубы» уже со своей, куда более топорной интерпретацией.

«Наблюдаем!», – подытожил Коваленко.