Отвлекающий маневр: в «ЛДНР» закопошились c выборами

В «ЛДНР» собираются что-то выбирать? В Кремле видимо задумались над созданием картинки иллюстрирующей «гражданскую войну» в Украине.

В «ЛДНР» активизировалась процессы, которые связывают с выборами, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Какими? Это главный вопрос, так как Украина давно и однозначно дала ответ: «утром деньги, вечером стулья», то есть: выводите российские войска с ОРДЛО и передаете границу под контроль ВСУ, тогда проводим выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Следует напомнить, что работа по подготовке председателей окружных и участковых избирательных комиссий в «ДНР» началась еще в феврале этого года. Тогда же началось формирование списков кандидатов в депутаты.

«Подбирали достойных, у кого руки не по локоть в крови. И тогда многие в «ЛДНР» были уверены, что в октябре выборы состоятся. А после выборов их ждал рай в РФ. Но потом в период борьбы с CОVID-19 и безденежьем, в «ДНР» об этом как-то забыли», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Вот когда собака не может укусить, тогда она рычит и громко лает, скорее от бессилия. Так и в «ЛДНР», по команде из Кремля резко начали подготовку к выборам, создавая информационный шум.

«Так, а что изменилось, что кардинального произошло в «ЛДНР», что начали подготовку к выборам?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Большинство в ОРДЛО говорят, что ничего не произошло. Как всегда, поступила команда сверху, т.е. из Москвы, и ее рьяно кинулись выполнять.

«Знакомые из Донецкого горсовета говорят, что происходит бурная имитация подготовки к выборам», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

РФ хочет создать для внешнего потребителя картинку, что в ОРДЛО формируется гражданское общество, а для этого идет имитация наличия политических партий, их программ и даже борьбы между ними.

«Появился из нафталина, яко бы претендующий на что-то Пургин, который чуть ли ни оппозиционер!!! Пушилину и якобы есть еще другие конкуренты», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Конкретная цель, которую преследует Москва своей псевдоподготовкой к выборам – оказать дополнительное давление на украинские власти: дайте особый статус ОРДЛО и проводите выборы в «ЛДНР» в октябре, иначе мы (РФ) сами проведем там местные выборы и таким образом легитимизируем там власть боевиков.

«ЛДНР» так же поговаривают, что «РФ обеспечит процесс демократических выборов международными наблюдателями из «дружественной Осетии и Абхазии, а также одиозными российскими политиками и некоторыми неправительственными европейскими организациями», думаю, питающимися из рук Кремля», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Это даст хорошую картинку для Европы и, чем черт не шутит, возможно, удастся отменить санкции против России, в Украине же внутренний конфликт», – добавляет редакция Telegram-канала.

Есть также мнение, что неожиданная имитация подготовки к выборам в ОРДЛО, а также возобновление обстрелов украинских позиций, призваны отвлечь внимание украинской общественности от скандала со сливом спецоперации по «вагнеровцам», который набирает оборотов в Украине.

«В это трудно поверить да и не хочется, но во всяком случае, Кремль никогда и ничего не делает просто так», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Все происходит согласно стратегических планов Путина, который еще в январе 2020 года поставил задачу: «решить до конца года вопрос по Украине».

«В ближайшее время ожидаем более полную информацию об особенностях подготовки к выборам в ОРДЛО от непосредственных участников этих мероприятий», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.