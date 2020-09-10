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Смотр ряженых: псевдоказаки Путина поедут на учения

Всевеликое войско Донское.

Гибридные казаки будут принимать участие в стратегических учениях «Кавказ-2020». Казачьи формирования будут выполняющие на учениях свою гибридную роль.

В 2014 году, когда Россия запустила маховик оккупации Украины, казачьи подразделения пророссийского толка, формировавшиеся в нашей стране с исключительной, определенной целью, стали одной из составляющих компонент по захвату полуострова Крым, части Луганской и Донецкой области, а в перспективе и значительно большего количества областей, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Именно казачьи группировки оказывали всестороннюю поддержку оккупантам в Крыму, как гражданские формирования и именно они держали под контролем ряд населенных пунктов «ЛНР» и «ДНР», – пишет военно-политический обозреватель.

С другой стороны, гибридные казачьи незаконные вооруженные формирования никогда в России не признавались на официальном уровне, как полноценные боевые группы в составе ВС РФ.

«По крайней мере, до недавних пор…», – отмечает Коваленко.

Николай Козицын.
Николай Козицын.
Казачьи группировки держали под контролем ряд населенных пунктов «ЛНР» и «ДНР».
Казачьи группировки держали под контролем ряд населенных пунктов «ЛНР» и «ДНР».
Всевеликое войско Донское.
Всевеликое войско Донское.
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Так, стало известно, что в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» примет участие так называемая казачья рота «Всевеликого войска Донского», входящая в состав территориальной обороны ВС РФ, а так же принимавших участие в оккупации полуострова Крым и города Севастополь, а так же боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

«А в 2017 году Печерский районный суд Киева разрешил заочное осуждение главаря незаконного вооруженного подразделения «Всевеликое войско Донское» Николая Козицына», – подчеркивает Коваленко.

Так, в августе, так называемая казачья рота была направлена на полигон «Кадамовский», размещенный в районе населенного пункта Октябрьский, в Ростовской области, где т.н. козаки отработали комплекс тактических упражнений по выявлению и нейтрализации ДРГ.

«На тот момент действия роты курировал атаман «Всевеликого войска Донского» полковник Бобильченко. А в начале сентября роту проинспектировал Главнокомандующий сухопутных войск ВС РФ генерал армии Салюков», – отмечает Коваленко.

Таким образом, казачье НВФ не только повысило свой статус до фактически легального подразделения ВС РФ, но и принимает участие в масштабных учениях как составная часть гибридных подразделений.

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«Судя по тому комплексу упражнений, которые отрабатывают козаки, несомненно, их применение на территории Украины – на Донбассе, в составе так называемого «ополчения», – подчеркивает Коваленко.

Но так же очевидно и то, что данные подразделения планируется использовать и как тыловое прикрытие основных частей ВС РФ, что возможно, в первую очередь, при активных боевых действиях с задействованием регулярных войск России.

«Но есть еще один важный аспект, который не дает покоя», – отмечает Коваленко.

До сих пор на территории Украины размещены десятки спящих ячеек пророссийских казачьих объединений, находящихся, в том числе, под патронатом представителей РПЦвУ и готовых к активным действиям по сигналу координаторов.

«Например, подобные проявления имели место в Мелитополе, где, так называемое Запорожское войско низовое открыло канцелярию, на базе которой планировалось создать формирование по «охране» общественного порядка», – подчеркивает Коваленко.

Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной республики.

Фактически, в условиях развития гибридного сценария, проходящие сейчас в России тренировки и обучение наравне с регулярными войсками ВС РФ представители казачьих подразделений, в ближайшей перспективе могут поодиночно оказаться в Украине, где в составе собравшейся группы уже приступят к выполнению своих прямых функциональных обязанностей – дестабилизации страны.

«Таким образом, казачьим формированиям в гибридных планах Кремля будет отводиться более расширенная роль, чем в 2014 году, а сами козаки становятся неотъемлемой частью реваншистских планов Москвы по захвату территорий близлежащих стран», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

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