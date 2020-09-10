«Ату олигархов!»: Кремль запустил новую спецоперацию

Новая разработка российских спецслужб разгоняется в украинских СМИ. Кремль делает ставку на демонизации украинских олигархов, списав на них беды Донбасса.

Всем известно, что одним из главных лозунгов предвыборной кампании Владимира Зеленского было обещание закончить войну. Все усилия украинской власти как раз и сосредоточены на установлении мира на Донбассе, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Поскольку в Кремле точно знают, что хочет Украина и президент Зеленский, то вокруг этого и строится вся интрига по принуждению к миру на условиях России», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Но поскольку не все, что хочет Кремль получается, то чтобы расшатать обстановку в стране и дополнительно надавить на несговорчивую украинскую власть, российские спецслужбы запустили в СМИ свою пропагандистскую разработку, которая теперь уже разгоняется и в украинских СМИ. А Россия якобы ни при чем.

«Данная пропагандистская акция имеет многоцелевое назначение и суть ее заключается в следующем. Сначала на российских политических шоу, а затем в СМИ «ЛДНР», в один голос начали говорить о том, что «вообще-то виновниками всей ситуации на Донбассе, а значит и войны, являются украинские олигархи», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Называют конкретных виновников: в Луганской области Ефремов и его окружение, а в Донецкой – Ахметов.

«Россияне стали утверждать, что это украинские олигархи столкнули народ Донбасса с остальной Украиной. «Они в 2014 году устроили на Донбассе антимайдан. И с этого началось противостояние на востоке Украины», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, это они не защитили народ Донбасса, который на них работал. При чем, они не защитили «ни от националистов, ни от российских добровольцев, приехавших защищать Донбасс».

«Понятное дело, российских войск там нет», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Олигархи не сформировали отряды самообороны, хотя имели подчиненные им вооруженные охранные структуры, насчитывающие до 300 тыс. человек.

«Но они этого не сделали, а значит подвергли народ Донбасса опасности. Вот в этой ситуации на Донбасс и поехали по собственной инициативе, так сказать по зову сердца, отдельные граждане России», – цитирует российскую пропаганду Telegram-канала.

«Поэтому внутренний конфликт в Украине допустили украинские олигархи власти». Вот вы, украинцы, и разбирайтесь с ними, а мы, россияне, ни при чем. Тут уместно было бы спросить у них о Коломойском и его добробатах, но «замнем для ясности», – отмечает Telegram-канала ссылаясь на российскую пропаганду.

Таким образом, российская пропаганда подталкивает нас к мысли:

• Виновниками войны на Донбассе являются не Путин и агрессивная политика России, а украинские олигархи и украинские власти.

• Войны России против Украины нет. В Украине – внутренний конфликт. Вот и разбирайтесь с ним.

• Украинцы, воюйте не с Россией, (настамнет), а со своими олигархами, ну а еще лучше было бы, со своими властями.

• Россия и россияне тоже хотят мира, как и вы. Нам нечего делить. «Вот давайте вместе и будем бороться с виновниками конфликта на Донбассе, так как Россия, заинтересована в мире. (правда, на своих условиях.)

• Путин как раз и пытается помочь украинскому президенту установить мир на Донбассе. Давайте вместе поможем нашим президентам прогнать виновников конфликта на Донбассе, а также всех, кто хотел захватить Донбасс.

«К ним, по умолчанию, относятся: «Правый сектор», добробаты, ВСУ, «Кровавый Пастор», Порошенко, националисты и все украинцы, которые против «русского мира», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

• Ключи от мира находятся в руках Путина. Вам (украинцам) осталось только согласиться с его условиями и долгожданный мир наступит. (О том, что это будет равнозначно капитуляции и потере государственности, умалчивается).

Россиянам бы хотелось, чтобы началась война между украинскими олигархами, в том числе, отдельными регионами.

«Чем больше распрей, тем легче доказать внутренний конфликт в стране. А для его локализации можно даже российских миротворцев ввести», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Немало украинских СМИ, тиражируют эти идеи, спекулируя на стремлении украинцев к миру.

«Как только вам начинают говорить о мире из рук Кремля, имейте в виду, что на вас снова хотят одеть трехсотлетнее российское ярмо «малороссии», с запретами української мови, культуры, обычаев и бесконечными эшелонами, перевозящими неорусскоязыченых украинцев осваивать языковые особенности в курортных зонах Сибири и Крайнего Севера», – резюмирует в сообщении Telegram-канала.