Кремль уничтожает европейские принципы

Российская Федерация намерена до своего финансового фиаско нанести как можно более серьезный урон по символам и ценностям европейского сообщества.

Российская Федерация, после развала СССР позиционировала себя как демократическое, современное, преобразовавшееся государство, стремившееся к единению с западными ценностями, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но эта игра «в имитацию» продлилась недолго и РФ очень быстро подтвердила свою реальную приверженность наследованию советских идеалов, являющихся полной противоположностью западным ценностям», – пишет военно-политический обозреватель.

«И, разумеется, это вылилось в конфронтацию западному образу жизни», – отмечает он.

Основной проблемой советского образа жизни и причиной, почему миллионы советских граждан бежали, при малейшей возможности, заграницу был именно образ жизни, символы и ценности, не принижающие роль человека в обществе, а дающие ему права и свободу.

«Тоталитарный режим СССР, а после него и неототалитарная Россия не могут похвастаться наличием таких благ у себя и равно как при СССР, из России продолжают бежать сотнями тысяч в страны Запада на ПМЖ и получение гражданства», – отмечает Коваленко.

В свою очередь, Россия, равно как и СССР, направляла колоссальные средства на дискредитацию западного образа жизни, в первую очередь, через свои информационные ресурсы.

«По мере роста сырьевых доходов и получения сверхприбылей от продажи нефти и газа, она смогла себе позволить создать обширную информационную, пропагандистскую сеть, распространившуюся по европейским странам и вещающую даже в США», – подчеркивает Коваленко.

Но ведение борьбы с западными ценностями, представляющими основную угрозу для неототалитарной РФ, не ограничилась лишь информационным фронтом и, начиная с 2014 года, эта борьба охватила и другие аспекты.

Гражданский протест

Самой большой угрозой для себя власти РФ всегда считали гражданский протест, поэтому готовились к подавлению любого недовольства народных масс самым жестким способом. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный – кошмар Кремля.

«И значимость этого бунта, максимально нивелировали в сознании сначала российского населения, а позже предприняли попытки его дискредитации в западном менталитете», – отмечает Коваленко.

Нивелирование протестных настроений в России началось с инфильтрации в них марионеточных лидеров оппозиции. Правдорубов и борцов против паразитирующей на народе власти, которые выполняли роль сливных стоков любого протестного движения.

«Одним из самых ярких марионеточных оппозиционеров РФ, которые не давали на протяжении всех этих лет развиться в полноценный бунт с последующим смещением диктаторской власти, был Алексей Навальный», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, неконтролируемые Кремлем лидеры оппозиции – устранялись. Так, 27 февраля 2015 года был убит на Москворецком мосту, напротив Кремля, Борис Немцов, до того момента считавшийся неприкасаемых в российской политической иерархии.

После того как протестный потенциал в самой России был взят под полный контроль, пропагандистская машина Кремля принялась к нивелированию самого понятия гражданского протеста в сознании, поначалу, россиян.

«И делать она это стала на примере Революции Достоинства в Украине, зачастую называемой в российском информационном пространстве просто – Майдан», – отмечает Коваленко.

Именно с Майданом в российском потоке связывают все те глобальные проблемы, что Украине пришлось пережить в 2014-2015 годах и последствия, которые сказываются на экономике государства до сих пор.

«При этом российская пропаганда полностью умалчивает тот факт, что правительство Виктора Януковича не только переполовинило золотовалютные резервы и ввело страну, в перспективе, в штопор дефолта, тем самым подготавливая к полной экономической зависимости от РФ, но и факт вторжения российских войск и оккупации части территории независимого государства», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, протестный элемент, как составляющая полноценного гражданского общества был в сознании россиян в кротчайшие сроки искажен и нивелирован.

«Но, на этом кремлевская пропагандистская машина не стала останавливаться и расширила свою деятельность уже на плацдарм Европейского Союза, в котором гражданский протест это один из столпов демократического, свободного общества», – отмечает Коваленко.

Через свои ячейки внутри практически каждой европейской страны, Россия радикализировала любое протестное явление в ЕС. Самым ярким примером такой операции стали протесты «Жёлтых жилетов» во Франции.

«Начавшиеся как забастовки фермеров против повышения цен на бензин, эти протесты очень быстро переросли в погромы в Париже и столкновения с полицией», – подчеркивает Коваленко.

«И главную скрипку в радикализации протестов «Жёлтых жилетов» сыграли ответвления от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», финансируемой Российской Федерацией», – уточняет он.

Улицы Парижа в дыму надолго въелись европейцам в их сознание, но не настолько как горящие улицы городов США.

«Протесты 2020 года вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его ареста, послужили причиной масштабных акций протеста, начинавшихся поначалу как мирные акции», – отмечает Коваленко.

Но, после того как в кротчайшие сроки к ним подключились группы провокаторов в лице организации «Антифа», финансируемой Российской Федерацией и не только имеющей ячейки по всему миру, но и члены которой проходят боевую подготовку в подразделениях сирийских курдов, являющихся подшефными российских силовых структур с эпохи КГБ, митинги BLM резко приняли окрас погромов и хаоса.

«Таким образом, Россия смогла не только внутри своих границ нивелировать ресурс гражданского протеста, но и вызвать серьезные сомнения внутри западного сообщества о необходимости такого явления в принципе», – подчеркивает Коваленко.

Беженцы

Одним из проявлений западных ценностей, недопустимых как для СССР, так и Российской Федерации было крайне лояльное отношение ко всем, кто просил прибежища.

«Учитывая то, что бежавших из тоталитарных клоак было значительно больше, чем наоборот, то, что советы, что Россия, всегда были в крайне невыгодном, моральном и политическом положении», – отмечает Коваленко.

Но, в 2015 году, своим вторжением в Сирию, Россия значительно увеличила поток беженцев в страны Европейского Союза.

«Вместе с непрекращающимся потоком простых сирийцев, бежавших от неконтролируем бомбардировок и артиллерийских обстрелов российскими войсками, бежали и агенты сирийских силовых структур, а так же представители подконтрольных режиму и его союзникам террористических организаций», – подчеркивает Коваленко.

Аналогичный манёвр РФ осуществляла и ранее, например, посредством войн в Чечне, когда из горячей точки бежали гражданские лица, ищущие мирного неба над головой, но среди них были лица с легендой и определенной миссией.

«После того как войны в Чечне завершились, на службу таким целям был поставлен деспотичный режим Рамзана Кадырова, от которого бежали, якобы оппозиционеры, либо простые жители бегущие от режима, некоторые из которых со временем всплывали уже как участники тех или иных террористических актов», – отмечает Коваленко.

В результате, Россия за довольно короткие сроки смогла создать этническую, подконтрольную ей сеть внутри ЕС, которая без труда могла быть использована для дестабилизации того или иного региона, либо радикализации тех же протестов.

«Например, как это произошло в июне этого года во французском Дижоне, когда бандитские разборки, преподносившиеся так в СМИ, были контролируемым явлением, посредством координирования действий чеченской диаспоры «извне», – подчеркивает Коваленко.

Но именно поток беженцев из Сирии, после активизации боевых действий в этой стране, принёс России самый высокий КПД.

Во-первых, это обнуление толерантного отношения в ЕС к беженцам и, в принципе, к эмигрантам как таковым, что подстегнуло даже расистские и националистические настроения.

«В свою очередь, значительная часть националистических организаций ЕС так же финансируются из РФ, а как стало известно в нынешнем году, представители европейских неонацистских групп даже проходят боевую подготовку в лагере «Партизан» под Санкт-Петербургом», – отмечает Коваленко.

Во-вторых, благодаря такому комплексу действий России удалось привести к власти в ЕС большое количество подконтрольных популистских, националистических партий.

«Манипулируя вопросом гуманитарного кризиса и прекрасно нам известным выражением, несколько видоизмененным «Европа не резиновая!» Кремль добился не только дискредитации в глазах европейского общества снисходительного отношения к эмигрантам, что являлось обязательной западной ценностью, но и привел к власти кардинально иные по мировоззрению политические силы», – подчеркивает Коваленко.

Демократический выбор

Самой большой проблемой в СССР и современной России было полное отсутствие демократических выборов. Причем это касается не только выбора президента или правительства, но и банально – референдум по жизненно важному вопросу для страны и общества.

«И если в самой Российской Федерации уже давно нет такого понятия как свободный и демократический выбор, окончательно обнуленный в нынешнем году, когда за поправки в Конституцию РФ, продлевающие политическую жизнь Владимиру Путину, голосовали на улице, возле мусорных баков, в подъездах и на игровых площадках, то с этим понятием в западных странах Россия борьбу пока ещё продолжает», – отмечает Коваленко.

«И нельзя сказать, что безуспешно», – уточнил он.

Первая попытка нивелировать свободу гражданского выбора была предпринята Россией на оккупированных ею территориях Украины в 2014 году, посредством проведения так называемого «референдума» о присоединении Крыма к России и отделения так называемых «ДНР» и «ЛНР» от Украины.

«Целиком и полностью сфабрикованный референдум поставил под сомнение вообще целесообразность данного процесса, в свою очередь, показал степень манипуляций, которые можно осуществлять посредством таких явлений», – подчеркивает Коваленко.

Позже, Россия неоднократно осуществляла вмешательства в тот или иной гражданский выбор той или иной страны не только из состава ЕС, но и многих стран мира, вплоть до США.

«Регулярная поддержка референдумов о выходе Шотландии из состава Великобритании, масштабная поддержка референдума о выходе Каталонии из состава Испании, организация и финансирование голосования в Нидерландах по вопросу предоставления безвиза Украине, финансирование предвыборной компании итальянской Лиги Севера, финансирование и информационная поддержка Brexit, вмешательство России в избирательный процесс в Центрально Африканской Республике и Ливии, Судане, Мадагаскаре, Зимбабве, Южно-Африканской Республике, Южном Судане, Конго, Чаде, Замбии, Уганде, Экваториальной Гвинее, Эфиопии, Мали…», – отмечает Коваленко

«И как вишенка на торте – вмешательство в выборы президента США», – добавил он.

Масштабы российского манипулирования избирательным процессом по всему миру, в попытке привести к власти удобных Кремлю лидеров либо партии, поражает воображение.

«Те средства, которые кремль направляет на эти нужды, могли бы уже давно не только газофицировать всю Сибирь, но и превратить Якутск во вторые Дубаи», – подчеркивает Коваленко.

Но нет, в настоящее время все средства, которые могли бы быть направлены на повышение благополучия россиян, направляются на реализацию неких геополитических амбиций России.

«И нельзя сказать, что не безуспешно, ведь после регулярных донесений тех или иных спецслужб о российском следе в тех или иных гражданских избирательных процессов, теряется доверие к ним как к таковым», – отмечает Коваленко.

Оппозиция

В глазах среднестатистического европейца оппозиция это всегда положительный и вызывающий поддержку и одобрения антагонист, действующий власти.

«Во многом потому, что он позволяет себе говорить о тех проблемах и острых темах, которые в рамках политической конъюнктуры являются темами табу», – подчеркивает Коваленко.

По сути, оппозиционер это де-факто, политический образ, априори, нуждающийся не только в поддержке и одобрении своих действий, ведь он «один против всех», но и сочувствии.

«В свою очередь, поддержка и сочувствие борющимся с ветряными мельницами, в западном мировоззрении является ещё одной незыблемой ценностью», – отмечает Коваленко.

Именно поэтому для России стало крайне важным поставить оппозицию, как в пределах своих границ, так и за их пределами, на свою службу.

«И если про такого карманного оппозиционера как Алексей навальный, находившийся по патронатом ФСБ, я уже упоминал, то в других странах российский след не менее внушителен», – подчеркивает Коваленко.

Например, в Украине оппозицией традиционно с 2014 года стали называться партии, действующие в интересах оккупационных сил Российской Федерации, такие как «Оппозиционный блок», находящийся в сфере ответственности ГРУ МО РФ и ОПЗЖ, находящаяся в сфере ответственности ФСБ.

«Аналогично и на европейском плацдарме. Например, итальянская Лига Севера, изначально бывшая оппозиционной действующему правительству, пришла к власти посредством финансирования со стороны Российской Федерации, а именно – по линии ГРУ МО РФ», – отмечает Коваленко.

«Французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен традиционно получает на все свои нужды финансирование из России», – уточнил он.

Самым же ярким примером последних дней стала так называемая «оппозиция» в Республике Беларусь, которая целиком и полностью представляет собой аффилированных ГРУ МО РФ персонажей.

«Обеспечивая финансирование через свои филиалы, самым ярким примером из которых являлся «Газпромбанк» и медийную поддержку так называемым «оппозиционным» кандидатом, через ресурсы Алишера Усманова, Кремль пытался приблизить к власти контролируемых им политических деятелей, для развития последующего поглощения Беларуси», – подчеркивает Коваленко.

Фактически, как таковой беларуской оппозиции не существовало с первых же дней её возникновения, но существовала российская агентурная сеть кандидатов, действующих в интересах Москвы внутри РБ.

«Дилеммой беларуских событий стало то, что согласно ценностям западного общества, Запад не может принять сторону диктатора, коим является в общей интерпретации Александр Лукашенко, но и отказать просящим прибежище оппозиционерам, скрывающихся от преследований режима, тоже не может», – отмечает Коваленко.

Таким образом, Запад дал прибежище и поддержку оппозиции, являющейся по сути массовкой Москвы, в игре на целенаправленное поглощение Россией Беларуси. И, казалось бы, придерживаясь своих же идеалов, Запад способствовал аншлюсу Беларуси страной-оккупантом.

Завершение

За последние 6 лет, Россия, понимая, что имеющихся в её распоряжении ресурсов не так много как в СССР, направила практически все излишки, а позже и не только их, но и бюджетные средства на то, чтобы максимально нивелировать и дискредитировать западные символы и ценности.

«Именно это являлось, является и будет являться её дальней целью, ведь именно это поможет в дальнейшем реализовывать Москве её реваншистские проекты в мире с минимальным сопротивлением со стороны объединенного демократического сообщества», – подчеркивает Коваленко.

Ведь никакого объединенного и демократического сообщества может и не быть.

«И сложно это отрицать, успехи российской неототалитарной машины на данном поприще – на лицо!», – подытожил Коваленко.