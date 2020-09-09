Протесты в Беларуси: устроит ли Путин кровавую баню?

Любой ценой – лжи, тайных и почти явных убийств, массовых фальсификаций выборов и массового насилия самого ужасного вида – они будут защищать свою власть.

Большевики-чекисты никогда мирно власть не отдавали. Воля большинства граждан для них – пустой звук. Власть же для них абсолютная ценность, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Когда у большевицких правителей возникают общечеловеческие ценности (Михаил Горбачев) или ценности этнические (Серж Саргсян) – это уже не большевики. Эти имеют какую-то красную черту, за которую не перейдут, ради защиты своей власти», – пишет историк.

«Настоящие же большевики-чекисты такой черты не имеют. Разве что собственная жизнь. Но это понятно – с утратой жизни утрачивается и власть», – отметил он.

Ясно выраженная воля народа не остановила Ленина и Троцкого в январе 1918-го – когда большевики оказались в меньшинстве в Учредительном собрании, они, обладая военной силой, просто разогнали это собрание, расстреляли и перекололи штыками демонстрации в его защиту.

«Когда в июне 1918 годы советы рабочих и крестьянских депутатов во многих губерниях на перевыборах предпочли большевикам меньшевиков, эсеров и энэсов, они просто лишили всех противников в советах членства, опять же – грубой силой», – подчеркивает Зубов.

В ответ начались восстания по всей России, в Самаре собрался комитет членов Учредительного собрания и началась вооруженная борьба с большевизмом, получившая название Гражданской войны. Шла она до ноября 1922 г.

«Большевики победили и развязали по всей стране ужасающий террор, который смягчился только через тридцать лет – ведь надо было заставить своих врагов служить себе», – подчеркивает Зубов.

Суть террора именно в этом – сломать волю людей, которые большевизм ненавидят.

«И волю сломали коллективизацией, голодоморами, красным и большим террором, послевоенным голодом и террором», – отмечает Зубов.

Александр Лукашенко не скрывает, что он наследник большевиков-чекистов. Введенные им флаг и герб и название тайной полиции говорят сами за себя.

«Путин тоже давно уже не скрывает, неизменно приветствуя создание ВЧК-КГБ каждое 21 декабря. Да и гимн советский, и Андропов, и Сталин, и Ленин», – подчеркивает Зубов.

Ожидать от них, что они усовестятся и отдадут власть народу – смешно. Любой ценой – лжи, тайных и почти явных убийств, массовых фальсификаций выборов и массовых насилий самого ужасного вида – они будут защищать свою власть.

«Они – прямые наследники и продолжатели большевизма-чекизма. Для них Горбачев – предатель, а Саргсян – слабак», – отмечает Зубов.

Это должен понимать каждый. И делать соответствующие выводы. Если у многих были какие-то иллюзии относительно их власти, то теперь, после 9 августа в Беларуси и 20 августа в России они исчезли полностью.

«Так что же, надежды нет? Напротив, надежда есть, она сильна и вовсе не беспочвенна», – подчеркивает Зубов.

Сила большевизма-чекизма в момент его становления основана на том простом факте, что обычные люди не понимают его сути. Они верят лжи в светлое будущее, принимают от большевиков нечестивые дары в виде чужой собственности, обычные люди просто не могут представить себе, что жестокость и ложь могут достигать такой сатанинской силы.

«А когда понимают – уже поздно. Они – рабы, и огромный слой надсмотрщиков, связанных с властью кровавыми преступлениями, стоит на страже большевицкой верхушки», – отмечает Зубов.

В настоящее время восстановление тоталитарной диктатуры, рухнувшей в конце 1980-х, еще далеко не завершено. Да и вряд ли завершится. И Путин, и Лукашенко пытаются сохранить и сделать несменяемой свою власть после многих лет правления, всё более и более неудачного.

«Они обременены прошлым, в отличие от большевиков в 1917−18 годов. Люди знают, чего стоят их слова и их дела», – подчеркивает Зубов.

Будущего, того самого пресловутого и недостижимого «светлого будущего» ждут не от них. Его ждут от новых демократически избранных лидеров, будь то Светлана Тихановская или Алексей Навальный, или кто-то еще, пока не ведомый.

«Многие понимают, особенно среди молодежи, что не лидеры, а демократические институты гарантируют достойное будущее – общество стало образованным, интернет – практически всеобщим», – отмечает Зубов.

Замена авторитаризма на демократию, на возможность людям самим определять судьбу своего региона, города, всей страны – вот лозунг времени на послесоветском пространстве.

Но мирно этот процесс, боюсь, осуществиться не сможет. Если бы Лукашенко был один-на-один с народом Беларуси, возможно он уже бежал бы из страны, а силовики сложили оружие.

«Но за спиной Лукашенко – Путин. Такой же большевицко-чекистский тиран, только в громадной стране с ядерным оружием», – подчеркивает Зубов.

«Он сделал всё, чтобы помешать Украине освободиться от чекизма, но преуспел только отчасти, он помог Асаду удержаться в кресле диктатора, залив кровью Сирию. Он будет повсюду утверждать тиранию там, где народы начинают борьбу за свободу», – уточнил он.

Но в тылу у Путина сейчас совсем не тишь да гладь. Он надоел русским не меньше, чем Лукашенко – белорусам.

Путин откровенно боится новых хабаровсков по всей России. Именно поэтому была сделана попытка избавиться от вождя массового протеста – Алексея Навального – попытка грубая и преступная.

«Путин грозится помочь Лукашенко вооруженной силой. Лукашенко всячески провоцирует народ на силовой ответ на бесчинства ОМОНа», – отмечает Зубов.

Предположим, силовой ответ будет дан. Это – вполне естественно для граждан, уважающих себя и не желающих, чтобы их избивали, убивали и насиловали невозбранно.

«Решится ли Путин ввести войска (в том или ином виде), найдутся ли «добровольцы» в достаточном количестве? Не уверен», – подчеркивает Зубов.

Но даже если Путин решится применить войска, то народ Беларуси так ненавидит своего диктатора, что он, уже встав на путь силовой борьбы, не остановится и перед путинскими войсками как в Украине в 2014−2016 гг.

«А армия Беларуси, не поступит ли она в этом случае, как поступила армия Асада перед лицом иранского вторжения? Не перейдет ли она на сторону народа? Это очень возможно», – отмечает Зубов.

Ведь солдаты и офицеры сильной белорусской армии такие же белорусы, как и все остальные. Да и те, кто пока мирно выходят на демонстрации – это вчерашние солдаты и офицеры запаса. Оружие в руках они держать умеют.

МИРНЫЙ ПЕРЕХОДБольшевики-чекисты никогда мирно власть не отдавали. Воля большинства граждан для них – пустой звук…. Geplaatst door Andrey Zubov op Maandag 7 september 2020

«И что, русские солдаты и офицеры, те же псковские десантники и бурятские танкисты будут сражаться против таких же русских людей (с их точки зрения), если и сами давно уже ненавидят власть Путина?», – подчеркивает Зубов.

Когда в стране утрачена стабильность, нельзя бросать войска на подавление мятежа в соседней стране. И если войска всё же будут брошены против Беларуси, очень возможно, что народное возмущение наконец-то сметет чекистско-большевицкие режимы в обеих странах.

«Немало людей в России, скажу откровенно, хотели бы мирного и добровольного соединения Беларуси и России, но никто почти не желает завоевания Беларуси, кровавого покорения братского народа. Этого Путину русские не простят. Обещаю», – отмечает Зубов.

Это – страшный сценарий. Очень бы хотелось, чтобы было по-иному. Мирно, с воздушными шариками, белыми платьями красивых женщин, с бело-красно-белыми знаменами.

«Но опыт говорит мне, что большевики-чекисты никогда власть не отдадут подобру-поздорову. Путин – не Горбачев, Лукашенко – не генерал Саргсян. Другие особи, другой оскал и, в результате – другая судьба», – подытожил Зубов.