Как российские казаки Донбасс «защищали»

Настало время подробней рассмотреть особенности «защиты» Донбасса российскими казаками в 2014-15 годах. Подразделения российских стоят на особом счету…

В 2014-15 годах, все кто выехал из «ЛДНР», рассказывали о бесчинствах так называемых ополченцев и российских наемников, называвших себя защитниками Донбасса, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Особым образом в списке мародеров и насильников на Донбассе стоят подразделения российских казаков», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Если помните, то за год до оккупации Крыма, там тоже появились орды российских казаков, которые якобы были призваны «смотреть за порядком и моралью».

«За чем смотрели ряженые в казаков феэсбешники и спецназовцы в Крыму, и к чему это привело, мы тоже помним», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» фотографии. Опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» фотографии. Опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» фотографии. Пред 1 из 3 След

С приходом русского мира в Донецк, ворвалась и орда российских казаков «Войска Донского», которая сразу же начала отбирать машины, дома, квартиры, грабить, насиловать женщин, бесцеремонно убивать бизнесменов, не дающих выкуп.

«И когда об этом писали украинские СМИ, российская пропаганда кричала – это клевета», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но вот спустя 6 лет об этом начали рассказывать сами боевики. В частности, о бесчинствах казаков атамана Сафонова в Донецке рассказывал в своем сюжете на www.youtube.com Денис Казанский.

«Дополню рассказом человека, который, по его словам, относительно легко отделался от «защиты» казаков», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Начальник охраны ДМЗ рассказал, что в июле 2014 года охранник «Дмитриев» не вышел на смену. Позвонили домой, там ответили, что он на машине поехал на работу.

«На следующий день не появился. Только через 10 дней пришел сам и рассказал, что все это время был в плену у казаков», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

По его словам, не имея никаких полномочий, казаки установили свой пост на пересечении ул. Келлера и Борцов революции, когда проезжаешь через дамбу «Алексеевского» пруда.

«Вот там Дмитриева остановили вооруженные казаки, якобы «за угрозу столкновения со встречным транспортом», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Фактически за то, что объехал авто казаков, перегородившее проезжую часть. Это был просто предлог для того, чтобы предложить поехать «разобраться».

«И ничего не подозревавший охранник поехал, а свой автомобиль оставил на обочине», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

На базе боевиков (ул. Высотная, 2, несколько зданий огороженных бетонным забором) его сразу же хорошенько побили и сказали, что вопрос можно «порешать» за 10 тыс долларов. Дмитриев ответил, что таких денег у него нет и все, что он может дать, это деньги за продажу автомобиля «Москвич».

«Они согласились и вместе с казаками уже ближе к вечеру, он поехал на место, где оставил своего «Москвича». Но от «Москвича» стоял только кузов: колеса, двигатель, сидения, фары и все детали были сняты», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Как потом он выяснил, после его отъезда с места происшествия, казаки все демонтировали, погрузили в «Газель» и отправили на авторынок.

«А по словам других задержанных, их автомобили просто куда-то исчезали», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Поскольку платить «Дмитриеву» не было чем, его вернули назад в подвал и побили. Последующие 9 дней его и других «нарушителей» возили на работы по строительству блок-постов и на рытье траншей под Донецком и в Старобешевском районе.

«Есть давали один раз в день. Воду позволяли самим набирать из-под крана в найденные на мусорнике бутылки и брать с собой. Вечером напоминали за выкуп и били. Угрожали «сделать украинским диверсантом», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Сидевшие с ним в подвале рассказывали, что задержали их без причин. Со всех требовали деньги. За свободу казаки требовали переписать у нотариуса на них квартиры, автомобили или бизнес.

«Били всех, кто отказывался платить выкуп и просто, чтобы запугать и сломить волю. Могли «перестараться» и тогда вызывали МГБ и в один голос говорили, что это проклятый укроп-диверсант не выдавал сообщников», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Через 10 дней казаки согласились отпустить за меньшую сумму. Дмитриев обещал через родственников насобирать 10-15 тыс гривен.

«Ему сказали 20 тыс. грн. и отпустили на день, чтобы он к вечеру привез деньги. Иначе снова отправится «на общественные работы» еще на месяц», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Охранник приехал на завод и сразу рассказал все руководству и просил, чтоб его не увольняли за прогулы. Написал заявление задним числом, что был в отпуске за свой счет. Весь был грязный, со следами побоев, в порванной одежде, худой и изможденный.

«Сказал, всего, что там видел, рассказать не может. На заводе ему выдали в счет зарплаты 10 тыс. грн», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Позже он рассказал, что после того, как отдал 20 тыс. выкупа, все равно еще неделю его возили рыть окопы. Таких, как он там было человек 50.

«Постоянно кого-то привозили, кого-то отпускали, но только за выкуп. Вечерами устраивали имитацию расстрела в присутствии 5-8 человек, которых нужно было сломить. Целую ночь кого-то били и были слышны крики», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Каждый вечер боевики выезжали на машине к автостанции «Буденновка», которая находилась примерно в километре от базы.

«Там они в буквальном смысле ловили женщин (2-5) и везли на их базу. Что с ними было дальше, можете догадаться сами. Некоторые вообще оттуда не возвращались», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Вот так русский мир «защищал» Донбасс, но об этом российская пропаганда умалчивает, по понятным причинам.

«А некоторые готовы простить им все», – подытожили в сообщении Telegram-канала.