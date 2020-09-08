Кремлевский гамбит: на кого свалят отравление Навального

В ФСБ решили валить вину за отравление своего проекта – Алексея Навального на проект его отравителей, ГРУ – Михаила Ходорковского.

Специалисты «Charite» вывели российского оппозиционного политика Алексея Навального из комы. И тут же появилась новая версия о том, кто мог отравить , пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Иногда полезно побродить по российским информационным ресурсам, дабы сформировать представление не только об их внешней, но и внутренней повестке дня», – пишет военно-политический обозреватель.

Ведь зачастую глашатаями этой самой повестки являются медийные лица, являющиеся говорящими головами той или иной силовой структуры. А потому и заявления их следует воспринимать, как позицию руководства той или иной силовой структуры РФ.

«Так, намедни, известная пропагандистка Маргарита Симоньян, не так давно раскидывавшаяся ультиматумами Армении, в эфире одного из режиссированных российских ток-шоу заявила, что в отравлении Алексея Навального виноват Михаил Ходорковский», – отмечает Коваленко.

Замечу, что ранее через все ту же Маргариту Симонян в медиа-пространство посылался нарратив о том, что у Навального на самом деле «запущенная форма гипогликемии».

Но, уточняет автор, весьма оперативно первоначальный сценарий изменился и вот, за отравлением Алексея Навального уже оказался коварный Ходорковский.

«Хотелось бы напомнить, что Маргарите Симонян уже не впервой превращать серьезные дела, а точнее, скандалы международного масштаба, замешанные на отравлениях, в информационный балаган», – подчеркивает Коваленко.

«Ведь именно Маргарита Симонян пару отравителей-неудачников Чепигу (Боширова) и Мишкина (Петрова), из убийц ГРУ действовавших на территории ЕС, превратила в ходе своего интервью в пару незадачливых туристов, неопределенной сексуальной ориентации», – добавил он.

В какой-то степени, в этом даже есть своеобразная ирония. Ведь Маргарита Симонян действует как сливной сток для любого серьезного, международного скандала.

«Так же само как Алексей Навальный, на протяжении многих лет, действовал как сливной сток для любого серьезного российского протеста», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, следует понимать, что сказанное Маргаритой Симонян это не столько несуразный бред, сколько намек отравителям Навального о том, что покровители «выдающегося оппозиционера» в курсе истории с отравлением и держат руку на пульсе.

«Ведь не зря был упомянут именно Михаил Ходорковский, находящийся под патронатом ГРУ. Разумеется, не он держал колбочку с «Новичком», но именно его покровители это отравление организовали», – отмечает Коваленко.

«И, традиционно, очень даже криво – жертва осталась жива», – добавил он.

А потому и не удивительно, что на теме отравленного проекта ФСБ, Алексея Навального, в эфире государственного ТВ сейчас начинают валить вину на здравствующий проект ГРУ – Михаила Ходорковского.

«Да, в каком-то смысле это можно даже назвать, своеобразным жестом отчаяния, ведь отравление Навального уже выставило Путина в неприглядном свете, в очередной раз напомнив о том, что Россия это страна-террорист», – подчеркивает Коваленко.

Внутренняя и внешняя дискредитация Путина, с сопутствующей волной международного возмущения президенту РФ и его окружению, сейчас, после обнуления его сроков, оказались совсем не к месту, и это распределение внимания позволит ГРУ значительно расширить свое влияние в России.

«В России, которая за время коронавирусного режима ощутила в регионах привкус свободы от центра. Но и это еще не все…», – отмечает Коваленко

Разумеется, это существенный профит для ГРУ, ведь главная ударная сила ФСБ оказывается нивелирована.

«Но и помимо этого «кирзачи» получают ряд весьма важных профитов в межведомственном соперничестве», – подчеркивает Коваленко.

Прежде всего, отравленный Навальный вполне может стать символом новых протестов и если столичные пульсации находятся под контролем силовиков, то вот региональные, мягко говоря, не совсем.

«Но, не совсем, при упоминании возможностей ФСБ, а вот ГРУ региональный протестный настрой без труда ставит себе на пользу, что и показал Хабаровский край», – отмечает Коваленко.

Разумеется, что отравление Навального, что протестные настроения, в комплексе не только повлияют на рейтинг Путина, причем не в контексте доверия и поддержки электората, но и создадут еще одну негативную предпосылку – санкции.

«В общем комплексе эти негативные явления не только обострят межведомственную конфронтацию, с взаимными сливами и вытеснением из традиционных зон влияния, но и может полностью перекроить современную карту России», – подчеркивает Коваленко.

А потому, говорящие головы в эфире российских информационных площадок, порою, рассказывают очень много полезных и обнадеживающих вещей.

«Наблюдаем!», – подытожил Коваленко.