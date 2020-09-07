Зона «русского мира»

Гибридное перемирие Кремля – кукан для Зеленского

Пуск ракеты.

Впервые после достижения соглашения о бессрочном перемирии погиб украинский военный. Это перечеркнуло все мнимые достижения в рамках «нормандского формата».

Глава «ДНР» Денис Пушилин предупреждает о запланированном обстреле украинских позиций. Министр иностранных дел Украины Денис Кулеба хочет срочно разговаривать со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Все это – признаки того, что бессрочное перемирие может завершиться в любой момент. И становится очевидным, что это перемирие тоже было частью стратегии Кремля по дестабилизации ситуации в Украине», – пишет публицист.

«Уже не раз приходилось отмечать, что Владимир Путин не собирается ни о чем договариваться с Владимиром Зеленским», – добавил он.

Напротив, главная цель российского лидера – использовать некомпетентность украинского президента для дестабилизации ситуации в нашей стране, облегчить России возможности новых территориальных захватов.

Именно поэтому перемирие объявляется вовсе не для того, чтобы прекратить войну, а для того, чтобы углубить пропасть между властью и патриотической частью общества.

«Чтобы заставить Зеленского молчать, когда гибнут украинские солдаты – в надежде, что «это не Путин» и перемирие сохранится», – отмечает Портников.

Президента Украины Владимира Зеленского принуждают сделать определенные шаги, при этом мессендж был послан через главу оккупационной администрации в Донецке Дениса Пушилина.

«Чтобы заставить Зеленского не реагировать, когда со своими ультиматумами выступает какой-то Пушилин – в надежде, что «это не Путин» и перемирие сохранится», – подчеркивает Портников.

«Чтобы вместо жесткой реакции пытаться «достучаться» до Лаврова, чтобы тот рассказал Путину, какие нехорошие люди мешают перемирию», – уточнил он.

Следует понимать, что нацлидер России Владимир Путин ведет свою игру на Донбассе. Именно для этого и было так демонстративно сорвано перемирие.

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«А только это все – Путин. Это его операция. И он не просто топит Зеленского – он его притапливает, топит понемногу, осторожно», – отмечает Портников.

Российский президент делает это для того, чтобы окончательно лишить свою жертву ориентации в том, что происходит вокруг.

«И при этом его устраивает любая реакция из Киева. Смолчат – отлично», – подчеркивает Портников.

Начнут действовать – можно будет обвинить в неконструктивности и отказаться от участия в «нормандском саммите».

«Какая разница!», – отмечает Портников.

Еще одной очень важной причиной равнодушия Кремля к поддержанию перемирия является и то, что на момент его заключения в Москве могли рассчитывать на хотя бы частичное восстановление доверия с Западом.

«Но потом случились президентские выборы в Беларуси и отравление Алексея Навального. И стало ясно, что осторожность в Украине ничего уже не изменит – так зачем же тогда миндальничать?», – подчеркивает Портников.

«Впрочем, и такое развитие событий – если учесть то, как развиваются отношения России с цивилизованным миромв последние годы – не так уж трудно было предвидеть», – подытожил он.

Автор Виталий Портников
Источник Espreso.TV

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