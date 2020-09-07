Почему «ОПЗЖ» боится расследования по вагнеровцам?

По какой причине пророссийская партия «ОПЗЖ» выступает против ТСК по так называемому «Вагнергейту»? Неужели все дело в подготовке к местным выборам?

По мере того как политические баталии с приближением избирательного дня «Д» обостряются на плацдарме взращенного гибридного шпионского скандала, некоторые политические силы ведут себя, мягко говоря, не совсем понятно и даже более того – адекватно пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, прекрасно всем известная пророссийская партия «ОПЗЖ» в лице допущенных к озвучиванию политики партии депутатов, регулярно заявляет, что выступает против ТСК по поводу якобы слитой «спецоперации СБУ». И это, на первый взгляд, должно смутить среднестатистического наблюдателя за событиями последних трех недель», – пишет военно-политический обозреватель.

Ведь по сути, «ОПЗЖ» как раз должна выступать за ТСК и прикладывать максимальные усилия по критике действующей власти, дабы заработать как можно больше электоральных баллов от отколовшихся сторонников от «партии власти».

«Но, поступает эта политическая сила ровным счетом наоборот, лишая себя возможности отхватить процентный бал. Почему?», – отмечает Коваленко.

«Освещая события в Беларуси, я неоднократно акцентировал внимание на том, что курирование проектом хаотизации РБ перешло под контроль ГРУ еще в 2019 году», – уточняет он.

Фактически, после выдворения Михаила Бабича из Беларуси, по причине очередного шпионского скандала весной 2019, Лубянка потеряла доверие и возможность конструировать события в Беларуси. Именно по этой причине, не только сами протестные акции, оппозиция, но и освещение всех событий проходят с подачи аффилированных ГРУ российских СМИ.

«В частности, наш нынешний «Вагнергейт» так же родился в лонах ГРУ, жизнь которому придала их информационная помойка «Комсомольская правда», еще 6 августа», – подчеркивает Коваленко.

В статье «ГРУ расследует «украинский след» в неудачной попытке переворота в Беларуси организованного… ГРУ» Коваленко отмечал, что расследование по «спецоперации СБУ» авторства псевдо-журналиста, офицера ГРУ Александра Коца, в определенном смысле раскрыло сам план использования наемников т.н. ЧВК «Вагнер» на нескольких направлениях:

• отвлечение внимания от сил в виде «туристов», «журналистов», «родственников», «бизнесменов» и т.д., которые выполнили и выполняют дальше основную работу (без ношения буденовки и позади тянущегося парашюта);

• в дальнейшем нивелирование «руки Москвы» в протестах и беспорядках в Беларуси (вот видите, вроде как наши боевики были, но они проездом, и то вы их задержали);

• внесение напряжения на двустороннем уровне украинско-беларуских отношений;

• и…внутри украинский кризис, инициацией которого (может быть как внешний, так и внутренний фактор) уже должны заниматься компетентные органы.

Так, российский «журналист», в своем «расследовании» отметил, что наемников использовали втемную.

«И это действительно так. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс», – отмечает Коваленко.

Ведь, когда мы говорим ЧВК «Вагнер», то мы автоматически подразумеваем Пригожин и ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой – ГРУ, поскольку именно под курирование военной разведки РФ был передан беларуский плацдарм в прошлом году и именно поэтому практически возле каждого беларуского «оппозиционера» можно найти российского пиартехнолога или консультанта аффилированного ГРУ.

«А теперь, как говорится, возвращаемся к нашим баранам», – подчеркивает Коваленко.

Кем аффилирована партия «ОПЗЖ»? Курирование данной политической силой осуществляет трио, курирующее сейчас оккупированную часть Донбасса, после полного смещения Владислава Суркова со своего поста, а именно Козак-Бабич-Беседа.

«Фактически это трио ФСБ целиком и полностью формирует ежедневную повестку «ОПЗЖ», от историй про военные биолаборатории США в Украине, вплоть до вопроса о том, стоит ли поддерживать ТСК или нет», – отмечает Коваленко.

Тот факт, что сама история со «спецоперацией СБУ» это детище ГРУ лишний раз подтверждается и позицией «ОПЗЖ», партии находящейся под полным контролем конкурирующей конторы – ФСБ.

«Конторы, которая начиная с 2014 года, регулярно сливала и прессовала своих конкурентов на всех плацдармах. И думаете в 2020, что-либо изменится? Разумеется, нет», – подчеркивает Коваленко.

А потому, позиция «ОПЗЖ» для меня ясна как день и надеюсь, вам с этой минуты она так же станет понятна.

«Ничего странного, удивительного, необычного», – подытожил Коваленко.