Отравление Навального – междоусобица спецслужб РФ?

В теле Алексея Навального были найдены следы схожие с ядом «Новичок», что подтверждает факт причастности к его отравлению российских силовых структур.

Итак, Берлин официально, а не на уровне слухов, домыслов и версий, заявил, что в организме Алексея Навального обнаружены следы яда, схожего по своему составу с «Новичком», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В принципе, это немного проясняет ситуацию. Проясняет тем, что, во-первых, уже очевидно, что у Навального был отнюдь не передоз некими препаратами, например валерьянкой, а во-вторых, очевидно, что к отравлению имеют отношение силовые структуры РФ», – пишет военно-политический обозреватель.

Конечно, с учетом того факта, что яд «Новичок» это детище лабораторных крыс ГРУ МО РФ, мне бы стоило однозначно заявить – да, Алексея Навального отравило ГРУ, но уверенность моя в этом заключается лишь на 95%. Заметьте не пафосные 99,9%, а именно 95%. И вот почему.

«Прежде всего, напомню, почему ГРУ имело «1000 и 1» причину для устранения Алексея Навального», – отмечает Коваленко.

«Не буду возвращаться к долгому разжевыванию того, что Алексей Навальный это карманный оппозиционер ФСБ, а сразу сосредоточусь на том, что его основной функцией было нивелирование российского протестного потенциала, который зарождался и вспыхивал зачастую в официальной столице РФ, Москве и культурной – Санкт-Петербурге», – уточнил он.

Благодаря его деятельности, российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями.

«А потому, ФСБ могло спать спокойно, их карманный оппозиционер всегда держал руку на пульсе», – подчеркивает Коваленко.

«Но, все кардинально изменилось когда в Хабаровском крае вспыхнули протесты в связи с арестом губернатора Сергея Фургала», – добавил он.

В первые дни Хабаровских протестов федералы планировали традиционно разогнать митингующих, но тут коса нашла на камень, ведь выяснилось, что хабаровский протест курируется ГРУ.

«Силовое вмешательство, которое планировали в первые же дни протестных шествий, было отложено и Лубянка приняла решение инфильтрировать в хабаровское протестное движение известного карманного оппозиционера», – отмечает Коваленко.

А потому и не удивительно, что Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории.

«Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет», – подчеркивает Коваленко.

Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает «руку запада» практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где так же образно фигурировал Алексей.

«А вот кураторам «хабаровского» проекта некий «западный след» уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта», – отмечает Коваленко.

Итак, ГРУ выводит из игры Алексея Навального.

«Разумеется, это существенный профит для ГРУ, ведь главная ударная сила ФСБ оказывается нивелирована», – подчеркивает Коваленко.

«Но и помимо этого «кирзачи» получают ряд весьма важных профитов в межведомственном соперничестве», – уточняет он.

Прежде всего, отравленный Навальный вполне может стать символом новых протестов и если столичные пульсации находятся под контролем силовиков, то вот региональные, мягко говоря, не совсем.

«Но, не совсем, при упоминании возможностей ФСБ, а вот ГРУ региональный протестный настрой без труда ставит себе на пользу, что и показал Хабаровский край», – отмечает Коваленко.

Разумеется, что отравление Навального, что протестные настроения, в комплексе не только повлияют на рейтинг Путина, причем не в контексте доверия и поддержки электората, но и создадут еще одну негативную предпосылку – санкции.

«В общем комплексе эти негативные явления не только обострят межведомственную конфронтацию, с взаимными сливами и вытеснением из традиционных зон влияния, но и может полностью перекроить современную карту России», – подчеркивает Коваленко.

Что примечательно, дальневосточная группа влияния, на сегодняшний день сосредоточилась на сближении с вторыми хозяевами Дальнего Востока – китайцами, что является очень серьезным противовесом центру.

«Таким образом, отравленный Навальный, кардинально может изменить баланс сил в современной России, с непросто сменой элит, но полным перекраиванием зон влияния. Разумеется, в контексте этих глобальных перемен, больше КПД от вышеупомянутых явлений будет именно у группы влияния ГРУ», – отмечает Коваленко.

«И именно это формирует мою 95%-ю уверенностью в причастности именно ГРУ к отравлению Навального, но все же… 5%», – уточнил он.

А вот 5% это все же не исключаемый вариант причастности ФСБ, ведь сакральный Алексей Навальный, позволяет на его теле вывести на авансцену его клонов, целиком и полностью контролируемых «фэсами».

«И на костях полезного Алексея, при правильной повестке дня, Лубянка таки сможет попытаться перехватить протестную пальму первенства у ГРУ», – подытожил Коваленко.