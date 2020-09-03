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“Украинские экстремисты”: российская разведка нашла “виноватых” в белорусских протестах

Украинцы якобы “раскачивают ситуацию” в Беларуси.

Ситуацию в Беларуси пытаются раскачать “украинские экстремисты”. Они якобы хотят “перенести пожар” в соседнюю страну.

Как сообщило кремлевское пропагандистское издание “РИА Новости”, об этом заявил глава военной разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Свои бредовые мысли он озвучил, отвечая на вопрос о том, как Москва реагирует на сообщения о якобы появлении “украинских экстремистов” в Беларуси.

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“Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Беларуси”, – заявил Нарышкин.

Как ранее сообщал PоlitUA, в Беларуси задержали российских журналистов, которых подозревают в координации протестов.

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