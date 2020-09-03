Ситуацию в Беларуси пытаются раскачать “украинские экстремисты”. Они якобы хотят “перенести пожар” в соседнюю страну.

Как сообщило кремлевское пропагандистское издание “РИА Новости”, об этом заявил глава военной разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Свои бредовые мысли он озвучил, отвечая на вопрос о том, как Москва реагирует на сообщения о якобы появлении “украинских экстремистов” в Беларуси.

“Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Беларуси”, – заявил Нарышкин.

Как ранее сообщал PоlitUA, в Беларуси задержали российских журналистов, которых подозревают в координации протестов.