ГРУшные журналисты заправляют протестами в Беларуси

Задержанные в Беларуси журналисты «Комсомольской правды» подозреваются в координировании протестов, что является обычной практикой российских спецслужб.

С первых дней протестов в Беларуси ОМОН регулярно задерживал российских журналистов, которые находились в толпе протестующих. Разумеется, их довольно быстро отпускали, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Например, как это было с Семеном Пеговым, объездившим в прошлом военкором от «LifeNews» оккупированный Крым и Донбасс, а сейчас возглавляющий Telegram-канал «WarGonzo», распространяющий массу фейков и манипуляций под патронатом ГРУ МО РФ», – пишет военно-политический обозреватель.

«Или с офицером ГРУ, работающим под прикрытием журналиста «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным», – уточняет он.

Однако на этой неделе во вторник, в ходе протестов были задержаны журналисты «Комсомольской правды» Мария Элешевич, Святослав Зоркий и Никита Недаверков, которых не только до сих пор не отпустили, но вчера ночью перевезли в изолятор на Окрестина.

«А все это потому, что журналистов обвиняют в координировании действиями толпы протестующих и создании провокационных моментов «на камеру», – отмечает Коваленко.

Фактически, журналисты, работающие на российскую «Комсомольскую правду», выполняли, можно сказать, двойную работу, как профессиональные обязанности, так и халтурку от ГРУ.

«И если честно, ровным счетом не удивлен этому явлению. Профессия журналист в России уже давно прекратила существовать в своем истинном виде, а представляет собой гипертрофированный гомункулус из системного придатка той или иной силовой структуры», – подчеркивает Коваленко.

Последний журналист, которого можно было назвать таковым в России, умер, а точнее был убит 7 октября 2006 года. Это была Анна Политковская.

«Вместе с ней была убита и российская журналистика…», – отмечает Коваленко.

В принципе, так же само как 27 февраля 2015 года, вместе с Борисом Немцовым на Большом Москворецком мосту была убита российская оппозиция.

«Именно с середины 2000-х в России начал не просто формироваться пулл провластных СМИ, в этот период стали формироваться целые подразделения действующих и будущих журналистов, находящихся под патронатом той или иной силовой структуры, от ГРУ МО РФ, ФСБ, СВР РФ и вплоть до МВД», – подчеркивает Коваленко.

Фактически каждый российский журналист, в зависимости от степени своей важности имеет тот или иной уровень аффилиации силовым блоком.

«А потому, когда в 2014 году в Украину резко повалили табуны российских «независимых» журналистов, ищущих прибежища в свободном крае, от диктаторского режима Путина, я был просто в тихом ужасе», – отмечает Коваленко.

Украина впустила на свою территорию, по сути, десятки, сотни потенциальных информационных диверсантов.

«И это в то время когда у нас и своих врагов целостности и независимости в информационном секторе хоть отбавляй…», – подчеркивает Коваленко.

Но, вернемся к российским журналистам специального назначения.

Фактически, возникший на этой неделе казус с журналистами «комсомолки» это еще одно доказательство того, кто управляет контролируемым хаосом в Беларуси и вокруг нее.

«Ведь в то время как такие персонажи как Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Мария Элешевич, Святослав Зоркий, Никита Недаверков и многие другие, курируют процессом изнутри, такие как Александр Коц, еще один журналист «КП» с погонами офицера ГРУ, влияет удаленно», – отмечает Коваленко.

В частности, он является автором фейка про слитую «спецоперацию СБУ» по «вагнеровцам» в Беларуси.

«Но, напомню, что не одной Беларусью едины. Российские журналисты создавали фейковые сюжеты о событиях во многих странах мира», – подчеркивает Коваленко.

Российских журналистов не просто неоднократно ловили на распространении лжи, которую они вещают в режиме 24/7, даже те, которые себя называют «независимыми» и «либеральными», но и на контактах уровня разведслужб.

«Например, главный редактор Федерального еженедельника «Российские вести», а по совместительству сопредседатель Евразийского народного фронта (ЕНФ), «Антибандеровского движения», а так же куратор польского «националиста и русофоба» Томаша Мацейчука, Дмитрий Ермолаев, является кадровым офицером СВР РФ», – отмечает Коваленко.

Именно из-под пера этого тандема вышла поначалу выдуманная, а ныне (после получения финансирования) реальная неонацистская организация «Misanthropic Division», часто упоминаемая в российской пропаганде в контексте нарратива о «процветающем» в Украине фашизме.

«Забавно, но Дмитрия Ермолаева некоторое время назад с потрохами сдали его же коллеги в результате межведомственного конфликта, когда в открытый доступ через мэрию Москвы были вброшены сотни адресов квартир кадровых сотрудников СВР», – подчеркивает Коваленко.

В их числе оказалась и квартира «непредвзятого» и «самого честного» главного редактора Федерального еженедельника «Российские вести» Дмитрия Ермолаева, проживающего в многоэтажке СВР по улице Академика Анохина.

«Продолжать можно до бесконечности и глубоко копнув того или иного деятеля российского эпистолярного жанра, выявляется тот или иной уровень контактов и сопричастности», – отмечает Коваленко.

К сожалению, мировому сообществу, привыкшему доверять журналистам, которые для западного менталитета это подобие «акул пера» и «цепных псов демократии», сложно осознать то, что российский журналист это в первую очередь диверсант, во вторую пропагандист.

«В третью… А в третью те, кем понадобятся своему руководству (например, координаторы протестов как в Беларуси), но только те кем, кем должны являться по профессиональной принадлежности», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, с учетом того, что их реальная профессиональная деятельность имеет четкие звания и структурную принадлежность, то выполняют они именно те функции, что и должны.

«Смирно!», – иронично резюмировал Коваленко.