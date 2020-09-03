«Русский мир» и донбассцы: вернулись несолоно хлебавши

Вся суть России в одном фото.

В Украину начинают возвращаться бежавшие в 2014 году от войны на Донбассе в Россию. Переселенцы из ОРДЛО очень неохотно рассказывают, как им жилось там.

Когда в 2014 году на Донбасс пришел «русский мир», многие не стали ждать, когда Россия начнет выдавать паспорта или примет регион в свой состав, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Они воспользовались той возможностью, о которой кричала российская пропаганда и уехали в Россию», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Обещали им многое, но в результате, все знают, что кто поехал туда с большими деньгами, тот хорошо и устроился.

«А кто поехал по зову «кремлевского рупора», тот ничего, кроме проблем не нашел», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

В июле 2014 года три семьи, связанные между собой родством, вполне благополучных жителей города Украинска и города Селидово Донецкой области, наслушавшись российской пропаганды, как там им будет хорошо, продали свои дома и квартиры и поехали в Россию.

«По их словам, встретили их радостно», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но когда чиновники узнали, что они продали все свое имущество и приехали фактически навсегда в Россию, местные чиновники расстроились и заметили: «Это вы зря сделали».

«А после этого у них сразу же начались проблемы», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

В Подмосковье ничего не предоставляют и предлагают ехать подальше за Урал, где можно получить временное жилье, пособие и работу. Не поехали.

«Пока деньги за проданное имущество были, все было сносно», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но российские цены и решение проблем с регистрацией своего статуса, быстро съели все деньги и в результате пришлось соглашаться на районы Крайнего Севера.

«Поехали. А дальше все было как в песне: «машины не ходят туда, бегут спотыкаясь олени…», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Увиденное разочаровало и захотелось к себе на родину к теплу, солнцу, вишням, яблокам, арбузам, работе и спокойствию.

«Решили заработать денег на билеты домой и вернуться. В результате – зарабатывали до лета 2020 года!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Возвратились в Украину расстроенные, измученные, обношенные. Живут пока у родственников. Вначале вообще никому и ничего не рассказывали.

«В глаза никому не смотрят, общения избегают, отвечают неопределенно. Иногда говорят: «Все будет нормально», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Спустя время начали по чуть-чуть рассказывать.

«К вышеизложенному добавили, что все время нахождения в России их обзывали «укропами» и «хахлами», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Не единожды слышали от россиян и чиновников: «Понаехали! Езжайте и воюйте за Донбасс! Чего прячетесь за спинами наших солдат. Валите к себе домой!»

Окружению говорят, что еще не отошли от того, что там было и как жили. Боятся все рассказывать, так как в России нельзя говорить плохо о власти и их порядках. В РФ у них с этим были проблемы.

«Реально бояться всего. Интересовались, «есть ли в Селидово националисты и как с ними себя вести»?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Когда родственники начали смеяться, они не поняли. Видать сильно достала российская зомбопропаганда.

«Никого не пытаюсь переубедить. Это – частный случай», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но у всех переселенцев, искавших счастье в России и вернувшихся оттуда, а их десятки тысяч, есть одно общее: страх! Страх говорить правду и страх перед властью.

«Он парализует волю человека. Люди становится зависимым и послушным, просто биомассой, которой легко управлять», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Поэтому в тысячный раз советуем: держитесь подальше от «русского мира» и его пропаганды.

«Вообще, ответил бы «русскому миру», перефразировав известную поговорку: «Хорошо там, где вас нет», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.