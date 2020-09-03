Украина остро осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил украинский МИД.

Таким образом Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы “Новичок”.

“Остро осуждаем очередной преступный акт российских властей, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом”, – уточнили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту “бесчеловечную расправу Кремля” над Навальным.

“Только единодушная твердая позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств”, – подытожили в украинском МИДе.

Как ранее сообщал PolitUA, в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального химическим веществом из группы “Новичок”.