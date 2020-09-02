Депутат российской Госдумы Андрей Козенко публично заявил, что оккупированная “ДНР” территория Донбасса якобы является субъектом Российской Федерации.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, участник украинской делегации в минской ТКГ Денис Казанский. Он подчеркнул, что российский политик фактически назвал часть Украины “принадлежащей РФ” (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“На днях этот депутат посетил неподконтрольный Украине Донецк, где публично, прямым текстом, в комментарии местному телевидению, донецкому телеканалу подконтрольному “ДНР”, заявил, что ОРДЛО… ну, то есть “ДНР” по его словам, является на данный момент субъектом РФ”, – пояснил Казанский.

“Сегодня “ДНР”… ну, это фактически сложившееся государство. Я считаю, что во многом это субъект РФ”, – цитирует журналист российского политика.

Он подчеркнул, что это говорит не очередной телевизионный “эксперт”, не блогер или городской сумасшедший. Это заявление прозвучало от официального лица, от высокопоставленного представителя российской власти.

“И мы уже не можем сказать, что это просто кто-то брякнул, не подумав. Нет, это признание официального лица. Раньше они называли только Крым субъектом РФ, а Донецк и Луганск они официально не признавали своими, что они из контролируют. Теперь же они называют субъектом РФ и Донбасс”, – возмутился Казанский.

“И по факту, это действительно признание оккупации части территории Украины. Поэтому, конечно же, для нас очень важно эту информацию максимально распространять, потому что еще остаются проходимцы и лжецы, которые продолжают рассказывать нам про внутренний конфликт и гражданскую войну”, – подытожил журналист.

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