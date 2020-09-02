За призывы к отчуждению территории – в тюрьму: в Кремле хотят принять новый закон
Инициатива связана со спором Японии и РФ за Курильские острова.
В России хотят ввести уголовную ответственность за отчуждение российской территории, а также за призывы к этому.
С таким заявлением выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, это необходимо в контексте отношений между Россией и Японией, на которые очень влияет “мирный договор”.
“Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий”, – пояснил он.
“В статье 67, если я правильно помню, Конституции нашей страны, в новой части этой статьи, говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территорий нашей страны, недопустимы. И не только действия, но и обсуждения этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности”, – сказал Медведев.
Как ранее сообщал PolitUA, в российской Госдуме признали факт оккупации Донбасса РФ.