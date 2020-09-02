«Смотрящий» за соседями в Кремле: что известно о генерале СВР Чернове

Путин назначил нового «смотрящего» за странами ближнего зарубежья. Куратором от СВР стал близкий к Иванову генерал Чернов.

На Старой площади генерал СВР Владимир Чернов является одной из ключевых фигур, а его подчиненные создали в странах ближнего Зарубежья глубоко законспирированную сеть прокремлевских агентов влияния, пишет на своей странице в Facebook сбежавший из России журналист-расследователь Сергей Канев.

«Знакомьтесь: генерал внешней разведки Владимир Чернов из чекистского клана Сергея Иванова. Раньше он шпионил в Лондоне и Хельсинки, а теперь трудится в Администрации президента», – пишет журналист-расследователь.

Чернов имеет прямые выходы на руководителя Администрации президента России Антона Вайно и его заместителя Сергея Кириенко, а также готовит оперативные справки для зеленой папки Владимира Путина, куда стекаются все доклады из ФСБ, СВР, ГРУ и других спецслужб.

«Именно этого человека Путин назначил «смотрящим» за странами ближнего Зарубежья. Генерал часто ездит по командировкам и там рассказывает, что проклятый Запад хочет оторвать бывшие советские республики от России-матушки и создал глубоко законспирированную сеть пророссийских агентов влияния», – отмечает Канев.

Следует отметить, что входить в число близких друзей Сергея Иванова – это все равно, что вытащить счастливый билет. И если для большинства старших офицеров российской разведки действуют строгие ограничения на частные выезды за границу, то Чернова эти запреты абсолютно не касаются.

«Причем, как и большинство чиновников путинского разлива, Чернов предпочитает отдыхать там, откуда приезжают в СНГ так раздражающие его политологи, наблюдатели за выборами и правозащитники», – подчеркивает Канев.

При этом из всех возможных заграничных курортов генерал облюбовал один из известнейших горно-лыжных курортов в Швейцарии.

Генерал Ченов на отдыхе. Генерал Ченов на отдыхе. Чернов и филбифилы. Пред 1 из 3 След

«Особенно, главный куратор постсоветского пространства полюбил швейцарский зимний курорт Langer zug», – отмечает Канев.

«На время отдыха в Альпах он нанимает инструктора по лыжной езде, а вечерами в местном ресторане закусывает флагманское вино Barolo Cannubi свиной рулькой и разрабатывает новые планы по борьбе с влиянием ненавистного Запада», – добавляет он.

Чернов коллекционирует предметы советской эпохи: в своем особняке в коттеджном поселке «Лион» на Рублево-Успенском шоссе он устроил целый музей, куда приглашает своих финских друзей.

«А еще мы расскажем, как генерал Чернов и Ко делят имущество своего покойного учителя – советского суперкрота Кима Филби», – пишет Канев.

Владимир Чернов входит в Клуб памяти легенды советской разведки Кима Филби, а сами члены в шутку называют себя филбифилами.

«Через главу СВР Сергея Нарышкина и мэрию Москвы филбифилы добились переименования одной из площадей в столичном районе Ясенево в честь Филби», – подчеркивает Канев.

При поддержке СВР они регулярно получают президентские гранты и устраивают выставки, посвященные своему покойному наставнику

Гарольд Адриан Рассел Филби родился в 1912 году в Индии в семье арабиста. Повзрослев, он стал одним из руководителей британской контрразведки (МИ-6), а в 1934 году был завербован советскими шпионами.

После войны Филби возглавлял английскую резидентуру в Стамбуле, затем миссию МИ-6 в Вашингтоне и установил личные контакты с руководством ЦРУ и ФБР.

Благодаря «суперкроту» Филби на стол Сталину, а позже Хрущеву ложились совершенно секретные сведения. В 1963 году, опасаясь провала, его переправили в Москву, и в дальнейшем он служил внештатным советником ПГУ КГБ.

За особые заслуги Филби наградили орденами Ленина и Красной Звезды, а также выделили по тем временам шикарную квартиру в Трехпрудном переулке дом 6, общей площадью 123,1 кв. м.

В этой квартире он проводил свои знаменитые семинары, передавая молодому поколению «нелегалов» из КГБ и болгарской разведки премудрости шпионской работы. Скончался супершпион в 1988 году, когда в стране полным ходом шла горбачевская перестройка.

Некоторые ученики Филби, посещавшие его семинары в Трехпрудном переулке, до сих пор на высоких должностях:

• Григорий Рапота – госсекретарь союзного государства Россия-Беларусь (80-х годах работал в резидентурах КГБ в Швеции и Финляндии),

• Николай Долгополов из французской и иранской резидентур – заместитель главного редактора «Российской газеты», где нередко выходят заметки о мероприятиях клуба Филби,

• работавший под прикрытием журналиста «Нового времени» в Мехико Юрий Кудимов – ныне глава инвестиционного фонда Pangeo Capital,

• бывший «дипломат» из посольства СССР в Лондоне Александр Корсик до 2016 года работал председателем правления «Башнефть»,

• «журналист» Михаил Богданов, высланный из Англии за шпионаж – главный деятель Фонда Филби – делится с «Комсомольской правдой» своими умозаключениями об отравлении Скрипалей.

• ветеран разведки Юрий Кобаладзе (Коба) читает лекции в МГИМО и ведет передачу на радио «Эхо Москвы».

В приобретении раритетов покойного «суперкрота» заинтересованы СВР в лице директора Сергея Нарышкина, Музей современной истории и Военный университет Минобороны.

Знакомьтесь: генерал внешней разведки Владимир Чернов из чекистского клана Сергея Иванова. Раньше он шпионил в Лондоне и… Geplaatst door сергей канев op Woensdag 2 september 2020

«Чтобы имущество учителя не попало в чужие руки, филбифилы в спешном порядке обсуждают идею закрытого аукциона «для своих», – подчеркивает Канев.

Скорее всего, там будут бушевать нешуточные страсти.

«Так, на первый советский сетевой ламповый радиоприемник «Фестиваль» 1957 года выпуска положили глаз генерал Чернов и бывший «журналист» из Мехико Юрий Кудимов, а за набор курительных трубок Филби между учениками развернулась настоящая борьба», – отмечает Канев.

«Неясной остается дальнейшая судьба и самого Чернова: по словам источника Центра «Досье», близкого к Кремлю, в ближайшее время генерала могут отправить в отставку», – подытожил он.