В «ДНР» подготовили план нового ограбления населения

В ОРДЛО серьезно заговорили о возможной национализации частного имущества граждан на оккупированных территориях. Имущество будут отбирать за долги.

Поступающая из ОРДЛО информация подтверждает данные о дальнейшем ухудшении финансового положения самопровозглашенной «ДНР» и намерении местных оккупационных властей нецивилизованным способов отобрать имущество граждан под видом национализации, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Так, по словам работников УЖКХ Донецкого горсовета, с целью укрепления материальной базы республики и пополнения жилого фонда, в «ДНР» проводится «инвентаризация свободных и заброшенных квартир/домов, (которые в «ДНР» считаются бесхозными), а также жилья с задолженность по коммунальным платежам», – говорится в сообщении Telegram-канала.

В рамках этой инициативы руководства республики, районные жилищно-эксплуатационные управления проводят срочную инвентаризацию подконтрольного имущества. А населению присылают уведомления с данными о задолженности по квартплате и коммунальным платежам с требованиями срочного проведения сверок в бухгалтериях ЖЭКов и участков.

«В таких уведомлениях указывался конечный срок проведения сверки задолженности – 31 августа 2020 года», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В качестве примера может послужить ЖЭУ Куйбышевского района, где такие уведомления разосланы по многим квартирам, в том числе и жителям дома №35 по ул.Курганова.

«По имеющимся данным, жильцам квартир с задолженностью, пришли предупреждения, что «в случаях невозможности погашения задолженности в указанные сроки, отсутствия владельца, управляющего или смотрящего за имуществом, квартиры/дома будут национализированы», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Возможно, это просто угрозы властей «ДНР» с целью заставить владельцев квартир и домов погасить задолженность.

«Но работники ЖЭУ склоняются к тому, что эти угрозы не беспочвенны. Если власти «ДНР» умудрились национализировать целые заводы и шахты, то что им стоит национализировать квартиры?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

В УЖКХ Донецка не исключает возможность дальнейшей передачи «национализированного» таким способом жилья, фактически – отобранного, представителям «силового блока «ДНР»: «МГБ», «МВД» и «управлению народной милиции», о чем постоянно говорят в руководстве «ДНР».

«О развитии ситуации будем сообщать», – обещает в заключение редакция Telegram-канала.