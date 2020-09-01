Зона «русского мира»

Наигрались: кремлевские кураторы сливают Тихановскую

Светлана Тихановская.

Похоже ГРУ пускает Тихановскую в расход, пока – информационный. Российские масс-медиа начали слив российской же марионетки в Беларуси Тихановской.

Похоже, в Беларуси Москва с «действующим президентом» все окончательно «порешала» и ей уже не так нужны беларуские оппозиционеры, которые использовались Гризодубовой и Хорошевским шоссе в режиме 24/7 как прежде, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«По крайней мере, именно такой вывод я могу сделать из того информационного контекста, который начинает пульсировать в РБ и не только в РБ», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, намедни, стал массово распространятся в российском «сером сегменте» репортаж двухнедельной давности беларуского телеканала «Беларусь 1», с видеосъемкой встречи Светланы Тихановской со своим активом.

«В скрытой съемки был запечатлен не только факт того, что так называемые «мирные протесты» планировались организаторами заранее, но и то, что так называемые «мирные протесты» должны были нести отнюдь не мирный характер», – отмечает Коваленко.

«В частности, речь шла о захвате исполкома Гомеля», – уточнил он.

Конечно, адепты беларуской оппозиции, сформированной и финансируемой в рамках проекта ГРУ по дестабилизации Беларуси, свято верящие, что на самом деле оные персонажи святы и непорочны аки Девы Марии, мне парируют:

«Кому ты веришь? Телеканал «Беларусь 1»? Пропагандистская клоака Лукашенко!», – подчеркивает Коваленко.

И в каком-то смысле будут правы, ведь и вправду, беларуское телевиденье до недавно мало чем отличалось по степени пропаганды и цензуры от российского, а с недавних пор и вовсе не отличается.

«Вовсе не отличается, потому как оно именно с недавних пор оно – российское!», – отмечает Коваленко.

Во-первых, для понимания происходящего поясню, что с 17-18 августа в Беларусь прибыла целая когорта российских журналистов и телевизионщиков, которые заменили беларуский персонал на беларуском же ТВ.

«Теперь беларускую информационную повестку обслуживают представители МИА «Россия сегодня», а именно – RT, Спутник, РИА Новости», – подчеркивает Коваленко.

Все это позволило полностью синхронизировать работу пропагандистов медиа двух стран и полностью беларускую повестку перенаправить на российский контекст и нарративы.

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«Именно в этот период «Беларусь 1» и публикует вышеупомянутое видео», – отмечает Коваленко.

Во-вторых, данный репортаж сейчас форсировано распространяется на Telegram-каналах ведущих ГРУшных говорящих голов и площадок.

«То есть, фактически, российское пропагандистское телевиденье, выдает в прямой эфир запись декламирующей российской марионетки Светланы Тихановской о силовом захвате и отнюдь не мирных протестах, который поддерживают в массе своей российские же площадки в социальных сетях?», – подчеркивает Коваленко.

«Все верно, вы абсолютно не ошиблись!», – уточняет он.

А теперь, самое интересное – в-третьих! Запись, которая была показана на «Беларусь 1», или его правильнее назвать «Россия 1», мягко говоря, тухленькая, даже с учетом двухнедельной ее давности.

«Но, возникает вопрос, если она была сделана КГБ Беларуси или любой другой силовой структурой РБ, то почему появилась именно тогда и реанимируется именно сейчас?», – отмечает Коваленко

Ответ прост – потому, что она была сделана не КГБ РБ, а агентами ГРУ МО РФ, пишущими каждый шаг марионеточной Тихановской, и именно сейчас, через подконтрольные Москве СМИ и площадки в социальных сетях, сливающим свою марионетку.

«Сливающим, потому как в ней уже не заинтересованы», – подчеркивает Коваленко.

«А не заинтересованы потому, что нынешний вектор спецоперации, полностью сориентирован на Александра Лукашенко, влияние на которого, через его старшего сына Виктора оказывается практически абсолютное», – добавляет он.

А потому и не удивительно, что ГРУ, через свои площадки, пустило намедни Свету Тихановскую в информационный расход.

«И того глядишь, через недельку-другую и она может слечь в немецкой поликлинике с неизвестным медицине отравлением, составив компанию еще одному карманному оппозиционеру, Алексею Навальному, вот только от другой, конкурирующей конторы», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

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