Россия нарушила воздушное пространство НАТО

Российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство НАТО. Инцидент произошел в небе над Данией, где самолет РФ попытался перехватить бомбардировщик В-52 ВВС США.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на официальное заявление Альянса. По их информации, перехват состоялся вечером 28 августа.

“Российский Су-27, летевший из Калининграда, вошел в воздушное пространство Дании над островом сразу за B-52, чем значительно нарушил воздушное пространство страны НАТО”, – говорится в документе.

Для того, чтобы остановить нарушителя, в воздух была поднятая датская авиагруппа быстрого реагирования. Однако российский истребитель поспешно повернул назад и не был перехвачен.

“Датские самолеты остались патрулировать в воздухе, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства”, – подчеркнули в заявлении.

В НАТО также особо отметили, что подобный инцидент “существенного нарушения международного права” – первый за последние несколько лет. В Альянсе считают, что Россия вышла на “новый уровень провокационного поведения”.

Как ранее сообщал PolitUA, в Черное море вошли боевые корабли НАТО.