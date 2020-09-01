Засуха на аннексированном полуострове становится серьезной угрозой.
Оккупационная администрация полуострова Крым рекомендует местным жителям тратить на приготовление еды и питья не более четырех литров воды в сутки. Подобные бесчеловечные ограничения стали реакцией оккупантов на засуху.
Так называемое “Министерство ЖКХ Крыма” искренне уверено, что одному человеку в сутки достаточно до четырех литров воды для питья и приготовления пищи, еще четыре литра – на гигиенические нужды и не более восемнадцати литров на санитарные потребности.
Ситуация с водой на полуострове доведена оккупантами до такой безысходности, что во дворах возле школ и других госучреждений начали устанавливать огромные баки для привозной пресной воды.
“Такие красивые синие баки украсили школьные дворы Симферополя к 1 сентября. К ним должны прилагаться красивые шланги, ведра и лестницы… И коромысла обязательно!”, – пошутила в Twitter блогер из аннексированного Крыма “Роксолана”.
При этом централизованное водоснабжение находится в отвратительном состоянии. Воду, которая течет из крана, люди пить просто не могут.
“Вот такая вода идет каждый день из крана на Крымских Партизан в Симферополе. И нам непонятно, почему Украина не поднимает вопрос нарушения международных конвенций оккупантом в Крыму. Обеспечение мирного населения водой, например, обязанность оккупанта”, – написала Роксолана.
Вот такая вода идет каждый день из крана на Крымских Партизан в Симферополе.
И нам непонятно,почему Украина не поднимает вопрос нарушения международных конвенций оккупантом в Крыму
Обеспечение мирного населения водой,например,обязанность оккупанта pic.twitter.com/6pe6Draa1D
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2020
Как ранее сообщал PolitUA, у Зеленского выступили с резким заявлением по поводу подачи воды в Крым.