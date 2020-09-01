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Четыре литра на человека в сутки: оккупанты в Крыму “решают” проблему с водой

Засуха на аннексированном полуострове становится серьезной угрозой.

Оккупационная администрация полуострова Крым рекомендует местным жителям тратить на приготовление еды и питья не более четырех литров воды в сутки. Подобные бесчеловечные ограничения стали реакцией оккупантов на засуху.

Так называемое “Министерство ЖКХ Крыма” искренне уверено, что одному человеку в сутки достаточно до четырех литров воды для питья и приготовления пищи, еще четыре литра – на гигиенические нужды и не более восемнадцати литров на санитарные потребности.

Рекомендации по расходу воды

Ситуация с водой на полуострове доведена оккупантами до такой безысходности, что во дворах возле школ и других госучреждений начали устанавливать огромные баки для привозной пресной воды.

“Такие красивые синие баки украсили школьные дворы Симферополя к 1 сентября. К ним должны прилагаться красивые шланги, ведра и лестницы… И коромысла обязательно!”, – пошутила в Twitter блогер из аннексированного Крыма “Роксолана”.

В Крыму на улицах ставят резервуары для воды
Емкости для воды также появились во дворах школ
Баки обсуждают блогеры в сети

При этом централизованное водоснабжение находится в отвратительном состоянии. Воду, которая течет из крана, люди пить просто не могут.

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“Вот такая вода идет каждый день из крана на Крымских Партизан в Симферополе. И нам непонятно, почему Украина не поднимает вопрос нарушения международных конвенций оккупантом в Крыму. Обеспечение мирного населения водой, например, обязанность оккупанта”, – написала Роксолана.

Как ранее сообщал PolitUA, у Зеленского выступили с резким заявлением по поводу подачи воды в Крым.

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