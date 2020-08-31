Тролли ГРУ продолжают мусолить тему вагнеровцев

Российские спецслужбы, в частности ГРУ, продолжают муссировать тему «провала спецоперации СБУ по задержанию и аресту вагнеровцев» в Беларуси.

Российские пропагандисты продолжают акцентировать внимание на некоем провале спецоперации СБУ в Беларуси, для сохранения уровня дискредитации украинских силовых структур и расширения «зоны поражения», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«На этих выходных феерия с задержанием российских наемников т.н. ЧВК «Вагнер» в Беларуси и последующей переквалификации этой истории в некий слив «спецоперации» СБУ получила продолжение», – пишет военно-политический обозреватель.

Причем прямое продолжение не только в контексте сохранения температуры подогрева и ажиотажа вокруг информационной волны относительно «некоего слива» СБУ, но уже и с намеками на Генеральную прокуратору Украины.

«И, традиционно, в новом набросе от российских пропагандистов, принимали участие российские информационные ресурсы аффилированные ГРУ и «полезные» украинские СМИ. Но, обо всем по порядку!», – отмечает Коваленко.

После того, как на прошлой неделе в эфире передачи «Право на владу» канала «1+1» экс-начальник ГУР МО Украины Виктор Гвоздь фактически обнулил карьеру офицера ГРУ Александра Коца, работающего под легендой журналиста «Комсомольской правды», креативному отделу ГРУ срочно нужно было выдать на-гора отвлекающий внимание материал.

«И им, не поверите, оказалось признание одного из задержанных в Беларуси «вагнеровцев», – подчеркивает Коваленко.

Так, на YouTube канале Telegram-канала WarGonzo, являющегося напрямую подконтрольным ГРУ МО РФ и главным редактором которого является не менее известный Семен Пегов, который недавно так же был задержан в Минске, а его ресурс распространял шокирующие истории о том, что беларуский спецназ воюет на стороне ВС Турции в Сирии против войск Башара Асада и ВС РФ, появилось интервью некоего наемника с позывным «Злой».

«Что называется, «вот это поворот!» Но, не отвлекаемся…», – отмечает Коваленко.

«Я уже даже не буду акцентировать внимание на том, что распространение данного «интервью» осуществлялось через российские информационные площадки, курируемые ГРУ», – уточняет он.

И вообще, тот факт, что это интервью записало именно WarGonzo, для меня видится ужасающим просчетом. Ведь креативный отдел ГРУ даже не потрудился использовать менее, извините, зашкваренную площадку.

«Например, как это было сделано для аналогичного же интервью, данного якобы куратором «спецоперации СБУ» малоизвестной журналистке Любовь Величко, для ее еще менее известного YouTube канала», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, конечно, оба интервью сняты по классической схеме, с использованием явно подставных лиц. Ведь, что в интервью «куратора спецоперацией СБУ», что в интервью «вагнеровца», если эти люди и вправду те за кого себя выдают, то их, не смотря на маски, капюшоны и очки, вполне можно идентифицировать.

«А потому, их роль явно выполнялась статистами, декламирующими заученный текст, посвященный все той же теме», – отмечается Коваленко.

«Но, возможно, в данном интервью мы услышим, что-то новое для себя? В определенном смысле – да», – уточняет он.

Так, наемник с позывным «Злой», отметил, что возвращал арестованных «вагнеровцев» сын Лукашенко (так как я и писал ранее, что это исключительно была его инициатива), но по веской причине – «генпрокурор Украины не приехала».

«А вот этого раньше не было и с учетом того, что нынешняя гибридная информационная волна уже укрыла СБУ, Офис президента и пытается распространиться на ВСУ, Генпрокуратора это новое направление в большом тренде по дискредитации органов власти и силовых структур Украины», – подчеркивает Коваленко.

По версии «вагнеровца», которая один в один соответствует «расследованию» Александра Коца от 6 августа, опубликованному на «Комсомольской правде», и 18 августа на украинском (украинском ли?) «Цензор.НЕТ» (который, кстати и это «интервью» опубликовал намедни), СБУ планировала выманить их на территории Украины в насколько возможно максимальном количестве, причем, при поддержке некой третьей стороны (привет ГРУшная конспирология про спецслужбы США?)

«И не могу не уделить внимание еще одному важному показанию интервьюированного – по его словам, когда в СИЗО к арестованным россиянам приехал консул, он заявил, что не понимает, что происходит, но понимает одно – их подставили», – отмечает Коваленко.

«А теперь, самое интересное – почему это интервью ложь?», – уточняет он.

Да, в принципе, потому, как и прежде я писал – в таком количестве, 33 человека, выезжающие за пределы РФ, боевики ЧВК «Вагнер», являющейся филиалом ФСБ, не могут выехать без ведома материнской компании, с пропиской на Лубянке.

«Любое перемещение этих людей по контрактам вне юрисдикции ФСБ за пределами РФ строго отслеживается и то, что консул России в Беларуси не знал, что происходит с 33 наемниками, прибывшими в зону его ответственности и для чего они прибыли и куда направляются, не более чем бред сивой кобылы», – подчеркивает Коваленко.

И еще раз напомню, что подобные командировки помимо нахождения на особом учете у покровительствующей наемникам, особенно с многолетним боевым опытом, организации еще и тщательно оформляются.

«То есть, подписывается контракт, передается аванс за работу, оформляются страховки жизни и здоровья и еще целый ряд документов, по которым без труда отслеживается конечный бенефициар, например, украинская сторона, если она таковой являлась», – подчеркивает Коваленко.

Но, выходит, что дававший 24 августа интервью Любови Величко «куратор спецоперации», по сути, выманивал «вагнеровцев» в никуда, а прозвучавшее намедни интервью «вагнеровца» WarGonzo подтверждает, что сами же матерые наемники ехали, по сути, вслепую.

«И если в такой контекст кто-то верит, то извините, я могу вам лишь посочувствовать», – отмечает Коваленко.

А вот для чего настолько примитивная разыгровка используется, причем даже без смены информационных площадок так не только для того, чтобы сохранить необходимый уровень внимание к скандалу, но и расширить зону поражения генпрокураторой.

«То ли из-за отсутствия новых лиц, то ли из-за откровенного наплевательства на конспирацию – ведь и так проглотят», – подчеркивает Коваленко.

«В остальном же – ничего нового, однотипный фон и на манеже все те же. Либо, в самом деле, дефицит кадров, либо профессиональная деградация не позволяет работать изящней», – подытожил он.