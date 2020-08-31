Слухи ОРДЛО: денег из РФ не будет, но будут таможни

В «ДНР» курсируют несколько весьма интересных слухов, в достоверность которых вполне можно поверить, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Итак, совсем недавно российские кураторы в кулуарах начали обсуждать вопрос о том, что в Москве намереваются с 1 января 2021 года отменить финансирование «ЛДНР», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Сейчас финансирование «ЛДНР» и так существенно сокращено, но теперь эти территории РФ хочет перевести на самофинансирование. Содержать будут находящихся там российских военнослужащих и, возможно, будут платить пенсии.

«В крайнем случае, это должен быть вариант финансирования по принципу «Приднестровья». Но окончательно вопрос якобы не решен», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Эти слухи вызвали большую обеспокоенность команды Дениса Пушилина, который заявил, что если отменят финансирование, то «ДНР» не выживет на своих ресурсах.

«И вообще, это смахивает на «кидалово». Поэтому Пушилин не верит, что это произойдет и пытается все выяснить через свои связи в Москве, в том числе и через окружение беглого Януковича», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Второй слух связан с высокой заболеваемостью на COVID-19 российских военных.

«Там очень много заболевших, как на передовой, так и в резервных подразделениях 1 и 2 АК, дислоцирующихся в ОРДЛО. Так вот по слухам, с последним гумконвоем (27.08.202) привезли российскую вакцину, которую будут испытывать на военных», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Опять же по слухам, вначале испытают на группе местных боевиков, (ну как в лаборатории на мышах или обезьянах, их же не жалко), а потом уже на российских военных 1 и 2 АК. Но кроме этого курсирует версия того, что это не экспериментальная партия вакцины, как говорят в Москве.

«Это уже давно разработанная российскими учеными Новосибирского научного центра вирусологии вакцина от COVID-19. Она якобы давно прошла экспериментальные и клинические испытания. И это уже готовая вакцина, которую используют для лечения», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Просто раньше о ее наличии в России нельзя было говорить, так как могли быть проблемы с американцами. И вообще, могли заподозрить, что если в РФ есть вакцина, то это из России произошла утечка вируса.

«И тогда – очень большие проблемы. Информации о том, что ранее в «ДНР» завезли вакцину и на ком-то уже испытали, не имеется», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ну и еще один слух, который активно обсуждается автоперевозчиками. В частности, якобы от российских кураторов исходит информация о том, что скоро украинские КПВВ станут таможнями.

«Так, со стороны «ДНР», на участке Тельманово-Волноваха, положили новую двухполосную дорогу в одну сторону и такую же в обратную сторону. Дороги там давно не было», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Но сейчас говорят, что там будет установлен с украинской стороны таможенный пункт для большегрузных автомобилей. С украинской стороны якобы тоже сделали хорошую дорогу, подходящую к месту будущей таможни.

«То же самое в Луганской области на участке Счастье-Золотое. Проложены абсолютно новые двухполосные дороги в оба направления. Так ли это, думаю, кому надо, проверят», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Может это снова российские хотелки? Но в любом случае, с чего бы это вдруг, с обеих сторон, почти синхронно, положили новую дорогу?», – добавляет редакция Telegram-канала

А о каком-то сговоре и говорить не хочется. Не те времена.

«Параллельный марш ветеранов АТО на Крещатике в День независимости о многом говорит», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.