США обвинили Россию во вмешательстве в дела Беларуси

Россия использует наемников частной военной компании “Вагнера”, чтобы влиять на внутреннюю политику других стран и провоцировать их правительства. Ярким примером подобных действий сейчас выступает Беларусь.

Как сообщает “Голос Америки“, об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус. Так она прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси “вагнеровцев” было операцией спецслужб Украины и США.

“Нам известно о сообщениях о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально”, – подчеркнула Ортагус.

Она выразила уверенность в том, что открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы. А Соединенные Штаты в свою очередь поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на свободных и честных выборах с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб.

“Наглое использование Москвой наемников ЧВК “Вагнера” во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо”, – заявила Ортагус.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ открестилась от организации нашумевшей операции по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси.