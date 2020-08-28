Аншлюс Беларуси: когда Патрушев отравит Лукашенко?

Визит Патрушева, фактически, ознаменовал завершение аншлюса Беларуси Россией. Московский гость рассказал Лукашенко о тех, кто готовил «беларусский Майдан».

Итак, беларусская история, похоже, подходит к пику своей коллапсирующей фазы, ведь в Минск прибыл ни кто-нибудь, а секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Сразу же возникает вопрос, что Николай Патрушев, забыл в Беларуси?», – пишет военно-политический обозреватель.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, Николай Патрушев в Минске представит руководству республики детальное расследование российской стороны о том, как сотрудники и руководство МИД Беларуси, Администрации президента, а так же КГБ организовали «контролируемый Майдан».

«По версии Патрушева это было сделано с целью обвинить в организации оного «союзную, братскую и дружественную» Российскую Федерацию!», – отмечает Коваленко.

При этом удар Николай Патрушев планирует нанести не только по вышеупомянутым беларусским структурам, но и по главе Совета безопасности Республики Беларусь Андрею Равкову, которого российский коллега представит в глазах президента РБ как некомпетентного конъюнктурщика.

«Таким образом, какие из этого визита Николая Патрушева можно сделать выводы?», – уточняет Коваленко.

Во-первых, пророссийское лобби в окружении Александра Лукашенко, возглавляемое его старшим сыном Виктором, контролирующим большую часть силовых структур РБ, полностью оттеснило пробеларусские силы от тела «гаранта».

«Гарант» в настоящее время внемлет исключительно информации исходящей из-за гибридного поребрика, причем на всех уровнях, от банальных СМИ и завершая – главой Совбеза РФ», – подчеркивает Коваленко.

Во-вторых, в последние дни я написал цикл материалов о новом направлении работы ГРУ РФ в Беларуси в контексте формирования якобы «угрозы территориальной целостности Беларуси со стороны Польши и НАТО».

«Если заявления агентов ГРУ РФ в Польше и появление целенаправленных материалов на информационных ресурсах, аффилированных с ГРУ РФ, о якобы «планах и намерениях Польши аннексировать Гродненскую область Республики Беларусь» являются основаниями для таких заявлений Лукашенко, то говорить об адекватном восприятии поступающих данных президенту РБ не приходится», – отмечает Коваленко.

В данном контексте, можно смело предположить, что Лукашенко говорит о том, что по утрам ему докладывают его спецслужбы. А если они ему в открытую уже докладывают такие «ГРУшные заготовки», то у президента Беларуси дела, видимо, совсем плохи.

«Ведь пока еще докладывают то, что дают из Москвы, а потом, в нужный момент, и подсыпят, что дадут из Москвы…», – подчеркивает Коваленко.

В-третьих, и это исключительно на тему всего вышеизложенного, если доступ к телу «гаранта» у российской спецуры настолько велик, то, что мешает им ускорить реализацию своего проекта по аншлюсу РБ.

«Не исключено, что путем ликвидации этого самого «гаранта»? Например, если проект может начать буксовать, то проблему может решить один из представителей семейства органофосфатов, который развяжет руки ускорителю интеграционных процессов – Виктору Лукашенко», – отмечает Коваленко.

Таким образом, появление Николая Патрушева в общей концепции хаотизации Беларуси, это вполне закономерный и ожидаемый ход. Ведь именно Николай Патрушев сыграл не последнюю роль при формировании концепции силового вмешательства России в сирийский гражданский конфликт.

«Именно Николай Патрушев в октябре 2013 года в Одессе встречался с секретарем СНБО и заместителем ПР Андреем Клюевым, что было частью согласования аншлюса Украины», – подчеркивает Коваленко.

И самое главное. Именно сейчас, когда как вестник силового вмешательства, Николай Патрушев прибыл в Минск, президент РФ Владимир Путин наконец-то прокомментировал ситуацию в Республике, фактически анонсировав ее оккупацию.

«В своем большом интервью президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов, в числе которых (т.е. правоохранительных) оказались и ССО РФ (?), для помощи в случае необходимости Беларуси, но «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси, не перейдут границ, не начнут разбой.», – подчеркивает Коваленко.

«И тут можно фактически ставить точку. Ведь экстремистские элементы Беларуси находятся под полным контролем Москвы и, если Москве будет нужно, а это ей нужно, границы будут перейдены…», – подчеркивает Коваленко.