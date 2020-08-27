Ропот в «ЛДНР»: в перемирие упали доходы боевиков

Боевики «ЛДНР» не довольны перемирием с Украиной, вынужденно соблюдаемого под давление РФ. А население оккупированной части Донбасса постепенно прозревает.

По словам людей, недавно выехавших из ОРДЛО, боевики очень не довольны перемирием. С наступлением перемирия, россияне им стали меньше платить, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Но главное, рухнула их идеологическая опора: все для нас, так как мы защищаем «ЛДНР», русский мир и русскоговорящих. Оказалось, что это не так и они никому не нужны», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

При этом, боевики осознали, что они не только не нужны России, но и вместе с Россией несут полную ответственность за войну, убийства, грабежи и разрушения на Донбассе, как пособники оккупантов.

«А перемирие не дает им возможности продолжать обогащаться за счет выделяемых Россией денег, а также за счет местного населения, у которого отбирается последнее», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Рухнули контрабандные схемы, кормившие их и российских кураторов все 6 лет. Им нужна война и возврат обстрелов, часто спровоцированных самими же, чтобы захватывать чужое имущество и бизнес, и скрывать свои преступления.

«Образовалась целая каста, обогащающаяся на войне и не заинтересованная в мире», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Перемирие для многих в «ЛДНР» обнажило ту правду, которую все время пыталась донести украинская сторона и которую все время старательно прятала Россия за агрессивной и лживой пропагандой.

«В «ЛДНР» все увидели, как российская пропаганда манипулирует ими: то манит российскими паспортами, как морковкой, и обещаниями, что завтра уже будете в России, то официально заявляют: ОРДЛО – это Украина, «нас там не было», пусть Украина сама разбирается с боевиками», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«А боевикам, хоть сразу беги сдавайся СБУ. И боевики поняли, что россияне их просто использовали, как пушечное мясо, в своей амбициозной политической игре», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Все увидели, что российская пропаганда была рассчитана на тупое восприятие местным населением их обещаний российского гражданства, присоединения к России, получения российских пенсий, которых так и не дождались за 6 лет.

«С наступлением перемирия, население ОРДЛО осознало, что оно вместе с непризнанными «ЛДНР» не нужны России. Население увидело, что никакой экономики «ЛДНР» не существует, есть подачки РФ за предательство и сдачу врагу своей территории», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Население осознало, что такое жить без украинских пенсий, без украинских продуктов и медикаментов, а Крым ощутил, как жить без воды. Все увидели, что они живут в иллюзорном мире, фактически в гетто, где каждый шаг нужно согласовывать с оккупационными властями.

«Все увидели, что все, что обещали горе-руководители «ЛДНР» и все, что они делали, это выполнение указаний российских кураторов. Это – лживые лозунги, обман и прикрытие своей несостоятельности», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

И наконец, все увидели, что войну на Донбассе начала Россия, которая уничтожила весь экономический потенциал региона. Россия продолжает управлять «ЛДНР» и войной, дергая за ниточки «ЛДНР»овских псевдоруководителей, и только по воле Кремля эта война может остановиться в одночасье.

«Красивой вывески «русского мира» из «ЛДНР» не получилось, так как изначально этой территории, предавшей свою страну, была уготована роль «терпилы», полностью зависящего от воли кремлевских кукловодов», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«ЛДНР» изначально прививали рабскую идеологию подчинения метрополии и собственной неполноценности из-за не принадлежности к ней.

«А «русскоговорение» оказалось оправданием и поощрением массового предательства целых регионов, воспринявших идеологию и психологию, присущую разве что средневековым завоевателям-кочевникам, опустошающим соседние территории, но не жителям XXI века», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Очень жаль, что эту идеологию коллективный Запад не отвергает и не изобличает, а лишь публично выражает тысячный раз обеспокоенность.

«При этом, продолжая за спиной друг у друга вести торгово-экономическое сотрудничество с агрессором, который уже посматривает и на их территории», – подытожил в сообщении Telegram-канала.