Зона «русского мира»

Российская ракета рухнула прямо на учениях: фото

Пропагандисты Кремля при этом отчитались об успешных стрельбах.

В России, в Астраханской области, на военных учениях сразу после запуска рухнула ракета российского ракетного комплекса С-400 “Триумф”.

Инцидент сумел заснять на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрий Кочетков. Это фото он опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по подписи, инцидент произошел 26 августа.

Юрий Кочетков

Момент падения ракеты "Триумф"Армия РФ тренировалась отбивать массированный авиаудар

Отдельно стоит отметить, что пресс-служба Минобороны России поспешила отчитаться о якобы полностью успешных учениях, во время которых не было никаких инцидентов.

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“Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены. Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов”, – цитируют и. о. командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковника Александра Шканова.

Как ранее сообщал PolitUA, РПЦ решила проповедовать в Папуа – Новая Гвинея.

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