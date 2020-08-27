Пропагандисты Кремля при этом отчитались об успешных стрельбах.

В России, в Астраханской области, на военных учениях сразу после запуска рухнула ракета российского ракетного комплекса С-400 “Триумф”.

Инцидент сумел заснять на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрий Кочетков. Это фото он опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по подписи, инцидент произошел 26 августа.

Отдельно стоит отметить, что пресс-служба Минобороны России поспешила отчитаться о якобы полностью успешных учениях, во время которых не было никаких инцидентов.

“Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены. Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов”, – цитируют и. о. командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковника Александра Шканова.

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