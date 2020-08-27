Зона «русского мира»

ФСБ поймала очередного “украинского шпиона” в рядах российской армии

Ему грозит двадцать лет тюрьмы.

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Барнауле российского военного. Его обвиняют в том, что он якобы передавал секретные данные разведке Украины.

Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Там уточнили, что задержнный служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас же его подозревают в госизмене.

“ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения”, – объяснились в российской спецслужбе.

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Было возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (“Государственная измена”), а военнослужащий арестован. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия обвинила украинские спецслужбы в попытке похищения одного из главарей “ДНР”.

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