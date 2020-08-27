Аншлюс Беларуси: Кремль использует польских марионеток

В последнее время российские масс-медиа анонсировали оккупацию части Беларуси Польшей, тем самым, «по Фрейду», раскрыв ближайшие планы самого Кремля, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Вчера в материале «Россия раскрыла планы по оккупации Беларуси» я обратил ваше внимание на то, как в российских СМИ стали распространять нарратив об угрозе, исходящей для Беларуси от Польши, намеревающейся оккупировать Гродненскую область», – пишет военно-политический обозреватель.

По сути конечно – это классика российской лживой пропаганды в ее однообразности подхода – обвинять других в том, что сама Россия сделала, либо планирует сделать. Но возвращаясь к используемым Кремлем нарративам.

«В том материале, который стал фактическим продолжением «Россия готовит для Беларуси ее персональный Глайвиц» превращающимся в цикл посвященный аншлюсу Беларуси, я обратил внимание на технологии, которые Россия использует со времен СССР для сокрытия своих агрессивных планов, либо уже свершающихся действий», – отмечает Коваленко.

«И не зря я упоминал в рамках данных манипуляций «полезных идиотов» и просто марионеток, прикрывающихся патриотическими и националистическими лозунгами, ведь уже сейчас они в проекте аншлюса РБ задействованы на все 100%», – уточняет он.

Так, намедни, бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский сделал скандальное заявление, а именно – Польша может объявить территориальные претензии к Белоруссии, но начать оккупацию беларуских территорий она сможет только после разрешения и команде из Вашингтона.

«Это заявление тут же разлетелось по российским СМИ, особенно рьяно его цитировали откровенно пропагандистские ресурсы, например, такой сливной бачок как «ПолитНавигатор», ассоциирующийся с оголтелой украино и еврофобией, а также другие ресурсы афилированые с ГРУ», – подчеркивает Коваленко.

«Тем не менее, факт остается фактом – польский экс-депутат заявляет, что страна НАТО, Польша, готовит оккупацию Беларуси. И как в это не поверить, среднестатистическому потребителю информационного фаст-фуда?», – уточняет он

На самом деле, было бы очень легко не поверить, если был этот потребитель, не просто потреблял, но хотя бы уточнял биографию того, кто вещает эти нарративы, зародившееся в подвалах российского пропагандистского цеха.

«Дело в том, что Матеуш Пискорский, который в 2015 году был избран председателем новой партии «Смена». А в 2016-м он уже был задержан Агентством внутренней безопасности Польши по обвинению в сотрудничестве, как минимум начиная с 2013 года, с российской разведкой», – отмечает Коваленко.

Матеуш Пискорский подозревался в деятельности направленной против Польской Республики, в продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества.

«Также, ранее он был одним и участников общества «Niklot», которое пропагандировало славянский национализм, а его актив набирался из состава польских скинхедов. Так же, начиная с 2000-х, Матеуш Пискорский регулярно посещал Россию, где наладил контакты с неонацистскими организациями, любимым детищем ГРУ», – подчеркивает Коваленко.

«А теперь, вишенка на торте! Матеуш Пискорский в 2014-м присутствовал так называемым «наблюдателем» на так называемом «крымском референдуме», а так же активно выступал за отмену санкций против России», – уточняет он.

Собственно, не прошло и полгода, а всего-то 24 часа с того момента как Польшу российские пропагандисты из ГРУ начали в своей информационной помойке обвинять в намерении оккупировать Беларусь, что следует понимать от обратного, в классической «фрейдовской» интерпретации, как российским СМИ уже дают интервью разного рода «уважаемые» эксперты и политики, которые подтверждают это коварное намерение Варшавы.

«Причем, судя по задействованному Матеушу Пискорскому – это классический портрет российской шестерки, вскормленной на националистической и неонацистской почве, да еще вскрытой польскими следственными органами как агент Кремля, который сейчас разгуливает на свободе и раздает интервью, благодаря тому, что кое-кто за него внес весьма существенный залог в 2019 году», – отмечает Коваленко.

Ну а как же очень ценный кадр Матеуш Пискорский, который уже отрабатывает вложенные в него средства.

«И не удивлюсь, если в скором времени таких «экспертов», не только из Польши, но и Литвы, Украины, будет появляться все больше», – подчеркивает Коваленко.

С одной стороны, они лишний раз продемонстрируют свою аффилированность ГРУ, с другой стороны, это лишний раз доказывает, насколько твердое и неотвратимое у Москвы намерение завершить беларуский проект полным поглощение Республики.

«И уже очевидно, кого в Кремле будут винить в том, что России оккупировала Беларусь – конечно же, Польшу, Литву и все НАТО в целом!», – подытожил Коваленко.