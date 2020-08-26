Объективное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального в РФ исключено. Кремль не будет ловить за руку сам себя.

Такое мнение в эфире канала “Украина 24” выразил журналист и социолог из Берлина Игорь Эйдман. По его словам, неравнодушные россияне просто обязаны выйти на улицы с протестом.

“В России все воспринимается неоднозначно. Есть большая Россия, которая живет своей жизнью и не сильно по этому поводу напрягается, и есть интеллигенция, молодежь, жители крупных городов, которые озабочены этой ситуацией. Многие из них следили за расследованиями Навального, выходили на какие-то акции. Эти люди сейчас в шоке”, – пояснил Эйдман.

Он подчеркнул, что отравление Навального – это не только чудовищное преступление, но и переход очередного барьера преступной деятельности российских властей. Это страшный вызов для протестного движения России.

“Думаю, что люди еще дадут на него ответ. Если в ближайшее время граждане не выйдут протестовать, то власти решат, что с нами так можно и дальше, и ничего хорошего в дальней перспективе я не вижу, это будет торжество нелюдей”, – подвел итог журналист.

Как ранее сообщал PolitUA, США готовы помочь в расследовании отравления Навального.