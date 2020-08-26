Священный синод Русской православной церкви принял решение расширить сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новая Гвинея.

Об этом сообщил “Интерфакс“. По информации издания, синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ.

Следует отметить, что вышеуказанный экзархат был создан в конце 2018 года в ответ на предоставление Томоса для Православной церкви Украины.

Теперь РПЦ считают новую миссию среди папуасов ударом по мощи Константинопольского патриархата и “ответкой” за религиозное поражение в Украине. Ведь до этого “в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре”.

Напомним, что Тимор и Папуа – Новая Гвинея раньше никогда не выступали объектом интереса для православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии – 98% жителей этой страны являются католиками, еще 1% – это протестанты и 1% – мусульмане.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украину приехал одиозный российский епископ Гедеон, которому ранее был запрещен въезд.