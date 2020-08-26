Украина обречена на долгую войну с Россией

Империя, о которой грезит Путин, расползается у нас на глазах. Однако окончательный крах этой империи произойдет еще не скоро.

Зеленский уверяет, что существуют шансы для окончания войны на Донбассе уже в этом году, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но Зеленский обманывает и самого себя, и своих избирателей. Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем», – пишет публицист.

«При этом Украина – лишь часть войны, которую ведет путинский режим, а вовсе не ее центр», – уточняет он.

Зеленский и его избиратели – люди, лишенные инстинкта государственников – просто не способны понять причин, из-за которых Путин ведет эту войну.

«Они не способны понять, почему в этой войне российского президента поддерживает большая часть его соотечественников», – отмечает Портников.

Для Путина война с Украиной – священная война. Война за возрождение Российской империей, частью территории которой являются украинские земли. Путину не нужен Донбасс.

«И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной. И Донбасс, и Крым – это лишь часть инструментов по дестабилизации ситуации в нашей стране с целью ее поглощения», – подчеркивает Портников.

«И обстрелы на Донбассе, и даже прекращение этих обстрелов на время – тоже часть инструментов. Не более того. И это нужно понимать», – добавил он.

Портников называет самые главные опасности для Украины. Во-первых, – это популисты у власти, а во-вторых – инфантилизм украинских граждан, в первую очередь электората Зеленского.

«Как нужно понимать, что если нашей страной продолжат управлять безответственные популисты, если мы останемся заложниками инфантилизма избирателей Зеленского, Украина не сможет остановить войну и тем более ее выиграть», – отмечает Портников.

Залог нашего успеха – в том, что мы лишь фрагмент краха Российской империи. Хочет того Зеленский или нет, ему придется воевать долго и упорно. Хотят того избиратели Зеленского или нет, им придется воевать долго и упорно.

«Такова логика истории, которую не изменят никакие выборы, никакая безответственность 73 процентов. Конфликт с Россией – это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее», – подчеркивает Портников.

Империя расползается на глазах. Путин пытается сшить ее кровавой нитью в Украине, а уже трещат швы в Беларуси.

«Опять пришьет Беларусь – полыхнет Северный Кавказ, окончательно уйдет Казахстан», – подчеркивает Портников.

«И так – без конца, до окончательного демонтажа империи, до ее превращения в национальное государство русского народа», – уточняет он.

Путин, как человек невежественный и его соотечественники, воспитанные в шовинизме, просто не могут осознать причин того, что происходит.

«Они верят, что это Запад не дает им возвратить империю. И они воюют с Западом на нашей с вами земле», – отмечает Портников.

Но то, что мертво, умереть не может. Российская империя погибнет не потому, что мы сможем договориться с Путиным, а потому, что у Кремля не хватит сил для ее восстановления – а ничем другим в Москве заниматься просто не умеют.

«Москва обязательно надорвется, хотим мы этого или нет. Но это произойдет вовсе не в этом году и даже не в следующем. Впереди у украинцев – годы и годы Отечественной войны», – подытожил Портников.