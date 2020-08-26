«ЛДНР» помогают Лукашенко навести порядок в Беларуси

Россия экспатриирует «русский мир» из ОРДЛО в Беларусь, в которой сейчас проходят протесты граждан против власти диктатора Лукашенко.

Как выяснилось, «ЛДНР» помогает главе Беларуси Александру Лукашенко «восстанавливать» порядок. На оккупированном Донбассе, как и в России, проводят вербовку уроженцев Беларуси для борьбы с протестами, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Сознательно ничего не писал о событиях в Беларуси. Однако «протухшая вывеска русского мира – «ЛДНР» и туда полезла», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«По информации осведомленных жителей «ЛДНР», с 1-ого и 2-ого АК идет отправка боевиков-добровольцев в Беларусь для «помощи режиму» Александра Лукашенко», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

По словам жителей «ЛДНР», еще перед выборами в Беларуси, в 1 и 2 АК всем, кто имел белорусские паспорта, имел жен из Беларуси, родился в Беларуси или имеет там близких родственников, приглашали феэсбешные кураторы и вели беседы о необходимости «оказания помощи законной власти Беларуси».

Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 4 След

«Аналогичная работа проводится и в России. Всех белорусов, проходящих или проходивших службу в МВД, ВС, ФСБ и других правоохранительных органах РФ, приглашают «в командировку» (подобных отпускников и туристов мы видели на Донбассе)», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Набор желающих в России также проводится в воинских частях и военкоматах, где все бывшие военнослужащие на учете.

«Источникам из числа местного населения «ЛДНР» известно о трех автобусах с «наемниками для Беларуси», которые примерно 6-7 дней назад отправились в РФ. Два автобуса выехали через «Изварино», третий поехал в г. Новошахтинск Ростовской области», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Говорят, что это отправили «остатки», так как ранее все выехали еще до выборов в Беларуси. Последним, кто выезжал из 1 и 2 АК в Беларусь, обещали «зарплату» 500 долл в месяц.

«О том, что российские наемники и кадровые сотрудники российских спецслужб находятся в Беларуси и действуют под видом местных милиционеров и сотрудников правоохранительных органов, свидетельствуют местные СМИ», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Ряд блогеров отмечают, что россияне были там еще до выборов. «Но явно проявился российский спецназ, прежде всего, своими действиями: необоснованной жестокостью по отношению к митингующим. Белорусы своих так бы не избивали».

«А вот наемники из РФ, другое дело: они привычны, они отрабатывают деньги. Им все равно, кого, где и чем бить: в Вильнюсе давить танками, в Тбилиси – бить саперными лопатками, в Осетии – «Градами», в Сирии – химическим оружием, в Украине – всем, чем могли, а в Беларуси – «переодетыми отпускниками русского мира», избивавшими людей с особой жестокостью», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Им то что, есть приказ – выполняй, вот суть «работы» наемника», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

И как бы наемники не маскировались под белорусский ОМОН, а некоторыми деталями амуниции и особенно своими выкриками в ходе избиения митингующих, он и выдали себя.

«Местные блогеры отмечают, что в Беларусь продолжают прибывать машины без опознавательных знаков с военнослужащими без шевронов и знаков различия. А впереди их сопровождают белорусские милицейские автомобили», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

А вот чтоб замаскировать прибытие российских регулярных войск в Беларусь, Лукашенко затеял манипуляции со своими войсками.

Сначала глава Беларуси привел войска на западе страны в полную боевую готовность.

Затем начал переброску туда отдельных частей из Витебска, Гомеля, Могилева, якобы «для укрепления границ от НАТО».

«Но это всего лишь дымовая завеса, которой Лукашенко прикрывает заход на территорию Беларуси регулярных войск РФ», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

По словам жителей ОРДЛО, звонившие домой боевики, уехавшие ранее в Минск, с радостью сообщали, что «освобожденные казармы в Витебске, Гомеле и Могилеве, они занимают вместе российскими военнослужащими».

«Русская весна, так сказать, продолжается. Интересно, коллективный Запад снова будет выражать глубокую обеспокоенность?», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.