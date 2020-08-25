Отравление Навального: зачистка или чистка репутации?

Алексей Навальный и один из казаков на Пушкинской площади за несколько секунд до задержания оппозиционера полицией.

Отравление Алексея Навального могло быть выгодно не только не потенциальным врагам, но и фактическим покровителям. Существует 3 версии «очищения» политика.

Немецкие врачи подтвердили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Возможны несколько версий случившегося отравления, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, драматический перелет Алексея Навального в Берлин осуществлен, и немецкие врачи уделяют максимальное внимание его состоянию здоровья, которое, мягко говоря, пока не внушает оптимизма», – пишет военно-политический обозреватель.

«Как-никак, а вторая стадия комы может для самого известного в России оппозиционера завершится крайне печально», – уточняет он.

С другой стороны, если он выйдет из комы с минимальными последствиями, если так можно выразиться, то и профит для него будет просто гигантский. В свою очередь, даже если и не так, то покровительствующей ему службе так же будет выписан сценарный бонус.

«А это в свою очередь, наталкивает на мысли о том, кто и зачем мог отравить Алексея Навального и ниже, некоторые размышления на данную тему», – отмечает Коваленко.

Но, прежде чем приступить к разбору версий, заранее хотелось бы разбить те хрустальные замки, который за эти годы еще остались не разбитыми и уточнить, что Алексей Навальный с момента своего появления на российском оппозиционном небосклоне был проектом ФСБ.

«Проектом, призванном перетянуть на себя, как лидера, либеральный электорат и представлял собой «сливной сток» для оппозиционных акций и бурлений. Причем, весьма успешно справлялся с поставленной задачей до недавних пор…», – подчеркивает Коваленко.

Версия 1: Зачистка ГРУ

Если следовать логике, то проект ФСБ сами же «федералы» не могли устранить, только если он не представлял для них угрозу.

«И если кто и осмелился бы на столь дерзкое устранение, то именно та структура, которой действия Навального могли бы помешать в реализации тех или иных проектов. И в настоящее время таковой является лишь ГРУ», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что под патронат ГРУ сейчас перешли, по сути, все протестные явления внутри за пределами России.

В конце 2019 года ГРУ получило карт-бланш на реализацию хаотизирующего сценария в Беларуси, через противопоставление Александра Лукашенко и марионеточной оппозиции.

«А полтора месяца назад ГРУ взяло под свой контроль протесты в Хабаровском крае, которые сейчас носят полностью контролируемый характер», – подчеркивает Коваленко.

Но в проект «контролируемого протеста» ГРУ стал вмешиваться Алексей Навальный, причем, что в Хабаровский кейс, что в Беларуский.

«И настолько дерзкое вклинивание в свои дела персонажа, являющегося мастером по сливу всего, что имеет протестный дух, в ГРУ сочли вызовом и ответили настолько же жестко, насколько обычно ФСБ отвечает своим оппонентам», – отмечает Коваленко.

Версия 2: Зачистка ФСБ

Следующая версия строится на тесных связях провокатора Навального с ФСБ.

«Говоря о том, что Алексей Навальный действует под патронатом ФСБ и является проектом «федералов» я не являюсь неким первоисточником данной информации», – подчеркивает Коваленко.

Возможно, в Украине это не настолько популяризировано, но в России, многие уважающие себя оппозиционеры руки не подают данному персонажу, а львиная доля его электората уже давно откололась именно потому, что все тайное становится явным.

«По сути, Алексей Навальный, будучи эффективным «сливным стоком» протестных настроений стал и весьма токсичной личностью, не вызывающей того доверия, что прежде», – отмечает Коваленко.

«А рост токсичной составляющей приводит к тому, что такие люди либо меняют покровительство, тем самым сдавая предыдущих работодателей, либо в какой-то момент сливают всех и вся», – уточняет он.

К тому же, вовремя отправленный на мученическую смерть изживший себя персонаж, создает весьма благодатную почву, для того, чтобы вывести на первые роли куда менее засвеченного и более контролируемого, нового «лидера протеста».

Версия 3: Очищение Навального

Это, пожалуй, самая интересная версия, ведь вытекает она из предыдущей.

«Вытекает постольку, поскольку в России наблюдается определенный кадровый голод и, говоря о выводе нового лица на арену, следует понимать, что таковое должно иметься в наличие, а если нет?», – подчеркивает Коваленко.

Отравление Навального могло быть инсценировано самим же ФСБ, дабы предать ему большей значимости как борцу с режимом и очистить его репутацию.

«Тем более что после эвакуации Алексея Навального в Германию, его словно опускают в «прачечную» где он не только будет отмыт с ног до головы, но и после выздоровления и возвращения в Россию получит четкий «прозападный бэкграунд», – отмечает Коваленко.

Это не только привлечет в его секту новую волну адептов, но и даст возможность Кремлю ретранслировать через свои ресурсы страшилки о том, что все протесты в России инспирированы и подготовлены на Западе.

«Тем более, что даже за своим «протеже» целый самолет прислали и лечили под контролем лично Ангелы Меркель. Ну, а пока лечили, то попутно давали новые инструкции, как дестабилизировать Россию», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом в Россию, по задумке «сценаристов», Навальный должен вернуться «отмытый» какой-либо связи с ФСБ.

«По задумке «сценаристов», Навальный должен вернуться «отмытый» от ФСБшного начала, как главная «оппозиционная ставка Запада» на перемены в России, чтобы сплотить вокруг него весь протестный потенциал (курируемый сейчас сами знаете кем – смотрим выше), который тут же будет дискредитирован «рукой Запада» и спущен в унитаз, как это получалось у Навального раньше», – отмечает Коваленко.

Вот только одна беда – похоже, с концентрацией яда горе-отравители прогадали. А потому, если имел место именно этот сценарий, то он провалился с треском, ведь главный герой так никогда может и не оправиться.

«С другой стороны, если так произойдет, то, что мешает задействовать элемент «Версии 2» с благодатной почвой для нового «борца с режимом» или с недвижимым символом оппозиции, который аки святые мощи можно будет использовать в весьма широком смысле слова?», – подытожил Коваленко.