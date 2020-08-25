В День Независимости, 24 августа, украинский телеканал “112 Украина” транслировал в своем эфире фестиваль “Славянский базар” в Витебске. В нем принимали участие многие звезды российского шоу-бизнеса.

Судя по записи концерта на YouTube-канале “112”, в Витебске выступало немало тех артистов, которым запрещен въезд в Украину. И даже те, кто сбежал из Украины в РФ.

В частности, участниками концерта были дуэт комиков “Кролики” (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), Лолита, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, а также дуэт исполнителей Варвара и Алексей Петрухин.