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Украинский телеканал в День Независимости показал российский звездный концерт

Речь идет о печально известном “Славянском базаре”.

В День Независимости, 24 августа, украинский телеканал “112 Украина” транслировал в своем эфире фестиваль “Славянский базар” в Витебске. В нем принимали участие многие звезды российского шоу-бизнеса.

Судя по записи концерта на YouTube-канале “112”, в Витебске выступало немало тех артистов, которым запрещен въезд в Украину. И даже те, кто сбежал из Украины в РФ.

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В частности, участниками концерта были дуэт комиков “Кролики” (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), Лолита, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, а также дуэт исполнителей Варвара и Алексей Петрухин.

Украинский дуэт "Кролики", который выступает в России

Лолита Милявская на "Славянском базаре"

В фестивале приняла участие и Таисия Повалий

Российские исполнители Варвара и Алексей Петрухин

Концерт с участием Киркорова на День Независимости возмутил украинцев

Выступление Филиппа Киркорова

Сосо Павлиашвили также появился на экране "112 Украина"

Как ранее сообщал PolitUA, в “ЛНР” патриоты поздравили всех с Днем Независимости Украины.

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