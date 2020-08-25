В аннексированном Крыму был задержан вожатый одного из детских лагерей под Евпаторией. Его подозревают в изнасиловании трех 9-летних школьниц.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил KP.RU. По информации издания, о совращении несовершеннолетних 47-летним жителем Московской области полицейские узнали совершенно случайно.

В частности, сперва один из детей отдыхавших в лагере пожаловался родителям на то, что руководитель отряда вымогал у него деньги. Взрослые сообщили об этом директору лагеря, а тот уже вызвал к себе вожатого. Но тот попытался сбежать.

В лагере такую реакцию сочли подозрительной, из-за чего обратились в полицию. И уже в ходе допроса правоохранители выяснили, что помимо вымогательства задержанный также причастен к изнасилованию нескольких детей.

“В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму”, – процитировала “КП” слова источника.

При этом по мнению правоохранителей, жертв насильника может оказаться и больше. Кроме того, выяснилось, что у него была судимость. Что не помешало преступнику устроиться на работу в российский детский лагерь отдыха.

Как ранее сообщал PolitUA, в Крыму ФСБ арестовала моряка Черноморского флота за государственную измену.