Крах «русского мира»: в «ДНР» бастуют металлурги

В «ДНР» начался протест металлургов. Работники предприятий на оккупированном ст, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России

«Ранее Вольнодумец писал о том, что такое экономика «ДНР». Ее просто нет. Есть деньги России, на которые и гуляют российские оккупанты на Донбассе и их коллаборанты, называемые местной властью», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Так вот благодаря усилиям российских оккупантов все, что называлось экономикой Донбасса, методично уничтожено. Порядка 20 шахт просто разграблены, все оборудование снято и вывезено в Россию, вырезан весь металл, а рабочие горизонты затоплены.

«До прихода русского мира, металлургическая продукция была основой экспортной продукции Украины и Донбасса, составляла большую часть валютного пополнения бюджета страны», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Продукция металлургических предприятий пользовалась спросом на мировых рынках и до 2014 года Украина занимала 8-9 место в списке мировых производителей стали.

«Но «профессионалы и эффективные» менеджеры «русского мира» умудрились фактически уничтожить даже очень рентабельные и прибыльные металлургические предприятия», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

На захваченных Россией предприятиях ОРДЛО все время проблемы: то металлолома нет, то руды, то ферросплавов, то аварии, то поломки оборудования, которое производится только за рубежом.

«Нормально предприятия не работали», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

О реконструкции и обновлении оборудования не могло быть и речи. И в результате все пришло в упадок

«Думаю, такую тактику избрал Кремль, которому не нужны конкуренты на рынке металлопродукции», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Ну а во-вторых, если бы Кремль намеревался принять оккупированные украинские территории в состав России, то зачем бы ему надо было уничтожать промышленность успешно развивавшегося региона?», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Так вот такая «забота России» об «ЛДНР» привела к повсеместным невыплатам зарплат на металлургических предприятиях и как следствие – росту протестных настроений в среде рабочих.

«Знакомый из «Донецкого металлургического завода» (ДМЗ) рассказал, что на заводе зарплата не выплачивается с мая текущего года», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Руководство завода и профсоюзные лидеры ходили и писали в так называемый «кабинет министров «ДНР» и российский «Внешторгсервис», управляющий всем. Реакции никакой.

«У России, в связи с пандемией и падением цен на нефть, денег просто нет. Откуда им взяться для «ЛДНР», если на свои регионы денег нет?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

Доведенные до отчаяния рабочие ДМЗ предупредили о забастовке руководство «ДНР» и направили соответствующие письма.

«Так, в письме профсоюзного комитета «Первичной профсоюзной организации» филиала №1 «Донецкий металлургический завод» (№83 исх от 21.08.2020) к руководству «Внешторгсервиса», выдвинуты требования о незамедлительной выплате заработной платы за май месяц 2020 и предоставлении графика погашения задолженности за июнь и июль сего года», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В письме указано: «… Обстановка на предприятии накалена до предела. Недовольство в коллективе усиливается. …Ситуация усугубляется тем, что много семей, где оба члена работают на ДМЗ, имеют несовершеннолетних детей. Недопустимо, чтобы они голодали. …Терпению трудящихся приходит конец.…При невыплате зарплаты в ближайшие 2-3 дня, вся ответственность за возможность происшедшего на предприятии, полностью ляжет на управляющую компанию».

Редакция Telegram-канала заявляет, что подобная ситуация характерна для всех предприятий в ОРДЛО.

«Знакомый металлург говорит, что подобная ситуация и на других предприятиях ОРДЛО», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В частности, от членов профсоюзного комитета завода ему известно, что аналогичные письма с ультиматумами о начале забастовок, если не погасят задолженность по зарплате, написали металлурги Алчевского МК, Макеевского МК и якобы Енакиевского МЗ. Все требуют погасить большую задолженность по заработной плате.

«Вот все это и есть реальная картина того, что может, чего достиг и что несет с собой «русский мир» под псевдонимом «ЛДНР», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.