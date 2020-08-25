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В “ЛНР” патриоты поздравили всех с Днем Независимости Украины

По одному из оккупированных городов развесили открытки с поздравлениями.

В честь Дня Независимости украинские патриоты в окуппированном Лутугино, Луганской области вывесили флаг Украины и развесили по городу открытки с поздравлениями.

Об этом сообщил Telegram-канал donechanyn. По его информации, флаг Украины с надписью “Лутугине – це Україна! 24.08.2020” разместили даже на монументе у вечного огня.

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“Чтобы вы понимали, за такое в лыдыныры можно легко залететь на подвал и попасть в обменный фонд. Спасибо местным патриотам. Вы лучшие! Скоро выгоним свиней из родного края”, – заверили авторы канала.

В День Независимости Украины по всему Лутугино разнесли поздравительные открытки.
Патриоты в Лутугино разнесли украинские открытки ко Дню Независимости.
Открытки с украинской символикой разнесли по всему Лутугино.
В День Независимости Украины в "ЛНР" появились поздравительные открытки.
По всему Лутугино разнесли открытки ко Дню Независимости Украины.
В оккупированном Лутугино вспомнили о Дне Независимости Украины.
В оккупированном Лутугино появились открытки ко Дню Независимости Украины.
Патриоты в Лутугино отметили День Независимости Украины.

В Лутугино по всему городу разнесли открытки ко Дню Независимости Украины.

Как ранее сообщал PolitUA, над Киевом подняли самый большой в мире флаг Украины.

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