В “ЛНР” патриоты поздравили всех с Днем Независимости Украины

По одному из оккупированных городов развесили открытки с поздравлениями.

В честь Дня Независимости украинские патриоты в окуппированном Лутугино, Луганской области вывесили флаг Украины и развесили по городу открытки с поздравлениями.

Об этом сообщил Telegram-канал donechanyn. По его информации, флаг Украины с надписью “Лутугине – це Україна! 24.08.2020” разместили даже на монументе у вечного огня.

“Чтобы вы понимали, за такое в лыдыныры можно легко залететь на подвал и попасть в обменный фонд. Спасибо местным патриотам. Вы лучшие! Скоро выгоним свиней из родного края”, – заверили авторы канала.