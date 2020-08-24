Назначение Леонида Кравчука в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе было серьезной ошибкой власти Украины. Ведь именно Кравчук в свое время, потакая России, в итоге рассорил Украину с Молдавией.

Об этом пишет ветеран войны на Донбассе, блогер “Лук Горький“. Так, он напомнил, что еще в начале 1990-х годов Приднестровье выражало желание войти в состав Украины, как нейтральной стороны конфликта.

“Му*аки, бывшие тогда у нас во власти, отклонили предложение “чтобы не портить отношения с Молдавией”. Допустим. Потом в Приднестровье вошла российская армия генерала Лебедя, превратив ее в протекторат РФ и потенциальный плацдарм агрессии. Потом они отдали ядерное оружие под гарантии целостности, потом пилили стратегическую авиацию, потом продавали РЭБ, потом они делили флот…”, – перечислил блогер.

В итоге, подчеркнул он, Молдавия оказалась под российским протекторатом, фактически став враждебным государством. А гарантиями территориальной и суверенной целостности Украины россияне, получив украинский ядерный арсенал, “вытерли сраку”. В итоге все закончилось появлением украинского аналога Приднестровья.

“Вы думаете этих нафталиновых “хозяйственников” с партбилетами под подушкой повесили на Октябрьской площади как изменников? Нет, их снова послали договариваться с… Россией. Уже по нашей территории. От совпадение бл**ь! Ну, а кто же лучший иуда по этому виду спорта? Потому что кроме России им нас продать некому. И ни**я другого они не умеют, кроме как торговать нами. И вообще, до партийной работы единственная профессия Кравчука – бухгалтер”, – возмутился ветеран.

“Многие политики оставляют по себе память в именах. Французский бонапартизм, британское викторианство, украинская кравчучка. Это все, что надо знать о его месте в истории”, – подчеркнул он.

“Увидимся, короче, на дискотеке. Привет гениям дипломатии Леониду и Леониду. Двум царям бл**ь спартанским”, – подвел итог блогер.

Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский назначил заместителем Леонида Кравчука в ТКГ экс-премьера Украины Витольда Фокина.