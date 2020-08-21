Россия значительно увеличила поток грузов в «ЛДНР»

Конвой с грузами из России в ОРДЛО.

Россия увеличила ввоз грузов для своих 1 и 2 армейских корпусов на оккупированном Донбассе и усложнила выезд в Украину через РФ.

Автоперевозчики, прорвавшиеся через Россию в Украину, рассказывают о ситуации на границе России и «ДНР». По их словам, за последние два дня ситуация с пропуском на пограничных пунктах Успенка, Мариновка, Новоазовск существенно ухудшилась, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

Россия увеличила ввоз грузов для своих армейских корпусов на Донбассе

«Пропуск осуществляется очень медленно. Скопилось много автомобилей, в том числе и грузовых. При чем, большое количество грузового транспорта отмечают все автоперевозчики», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Пытающиеся выехать из «ДНР» в Украину через Россию подвергаются придиркам со стороны «ДНР» таможни и российских пограничников.

Фото конвоев с грузами из России для ОРДЛО. Фото конвоев с грузами из России для ОРДЛО. Фото конвоев с грузами из России для ОРДЛО. Пред 1 из 3 След

«Все, кто проехал, как в одну, так и другую сторону жалуются на медленный пропуск, необоснованные придирки и хамское отношение к людям. Примерно то же само и в обратную сторону», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Автоперевозчик, который вез пассажиров из РФ в г.Торез, рассказал, что пограничный контроль со стороны РФ на Успенке проходили с 8-00 до 13-00. В 13-30 встали в очередь на «ДНР». Практически без движения стояли до 18-00. Около 20-00 только пропустили.

«Пара россиян, впервые ехавшая из РФ в «ДНР» к своим родственникам, шокирована отношением к людям на КПП, а еще больше увиденным в «ДНР». Но об этом отдельная история», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Местные жители, проживающие в районах пропускных пунктов Успенка, Мариновка, Новоазовск, отмечают за последнее время возросшее число грузовых автомобилей, въезжающих из РФ в ОРДЛО. При этом, все грузовые автомобили закрыты и определить груз весьма проблематично.

«Заезжает в ОРДЛО также много автоцистерн с надписью «газ» или «пропан/бутан». По словам местных, много грузовых автомобилей потом заезжают на закрытые территории воинских подразделений», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Поскольку из России в ОРДЛО идет отдельная газовая ветка, то местные жители предполагают, что скорее всего, в этих цистернах Россия скрытно завозит бензин, солярку и другие ГСМ, которые нужны для военной техники. Раз так маскируют, значит есть “что и зачем” скрывать.

«Мы, конечно, можем только догадываться или предполагать, что ГСМ нужны 1-ому и 2-ому АК для обеспечения бронетанкового маршброска по созданию сухопутного коридора в Крым. Но поскольку об этом уже много говорят, россияне могли сменить схему решения этой проблемы», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Зафиксированы также два случая, когда группы по 5 и 8 грузовых автомобилей 15-18.08.2020 проехали не через КПП Мариновку, а проселочными дорогами, так сказать контрабандными тропами. Куда они направились, местным жителям не известно, но сопровождались военными.

«О том, что возросло количество грузов, отправляемых автомобильным транспортом из РФ в ОРДЛО, отмечает и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

По ее официальным данным за последнюю неделю, число въехавших из РФ в ОРДЛО грузовых автомобилей с неизвестным грузом возросло на 168 и составляет 1033 автомобиля.

«Вывод один: признаков подготовки России к выводу своих войск, вывозу техники и возврату оккупированных территорий в соответствии с Минскими договоренностями, о чем постоянно трубят кремлевские СМИ, не зафиксировано», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Как российские оккупанты используют перемирие на Донбассе?

И все ранее сделанные выводы получают подтверждение. О возросшей военной активности оккупантов и коллаборационистов свидетельствую жители ОРДЛО.

«Если почитать прессу «ДНР» и РФ о ситуации в «ЛДНР» и «всеобъемлющем перемирии», то у непосвященных может возникнуть примерно такая картинка: российских оккупантов «ихтамнет», местные «шахтеры и трактористы», которые «в шахтах нашли оружие, танки и ракетные комплексы», занимаются выкапыванием картошки, стирают форму, мирно ходят взявшись за руки и по вечерам для самообразования читают журнал «Мурзилка», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Миссия ОБСЕ в ОРДЛО. Фото с военных позиций в ОРДЛО. Пред 1 из 2 След

Ну а «злобные украинцы», все время «стремящиеся по какой-то причине захватить «ЛДНР», то и дело пытаются сорвать перемирие и помешать мирной жизни процветающих республик, население которых нехотя получило российские паспорта, так сказать, на всякий случай.

«Имея постоянный контакт с жителями оккупированных Россией городов, картина того, что там происходит, совсем иная, чем нам рассказывает российский зомбоящик», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Итак, по словам местного населения прифронтовой зоны, войска 1 и 2 АК 8-армии Южного военного округа Российской Федерации не сидят без дела. Наемники России и местные коллаборанты активно укрепляют свои передовые позиции с использованием техники, оборудуют «запасные командные пункты».

«Передовые позиции укрепляют инженерными сооружениями, с использование бетонных работ и металлоконструкций. Часть позиций скрытно переносят в серую зону, поближе к украинским позициям», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Минируют подходы к своим позициям, роют новые траншеи, блиндажи, наблюдательные позиции, ведут разведку позиций ВСУ», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Частично это подтверждают официальные заявления Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ. В частности, СММ зафиксировала «новую траншею боевиков «ДНР», длиной в 110 метров в серой зоне у Лозового западнее Донецка», а также «новый пятиметровый окоп боевиков ЛНР у Логвиново на Светлодарской дуге».

«Передовые позиции боевиков пополняются отремонтированной военной техникой (ремонтируют в основном на бывшем заводе «им. 15-летия ЛКСМУ»), позиции «уплотняют техникой и личным составом», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Активно работает тыловое обеспечение: в больших количествах завозят продукты, ГСМ, боеприпасы. Чтобы грузовые автомобили не шли назад в РФ пустыми, их загружают металлоломом с порезанных шахт и заводов ОРДЛО. Вывоз металлолома – стратегического сырья для «ДНР» – только по разрешению «Внештогсервиса», где сидят одни россияне.

«Кроме того, противник потихоньку увеличивает количество личного состава резервных частей 1 и«ЛДНР» 2 АК, располагающихся в ОРДЛО, ближе к границам РФ», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В рядах боевиков царит некое оживление, которое связывают с ожиданием каких-то «положительных решений для «ЛДНР». Сами местные боевики говорят, что «нам никуда идти не надо, но и свое, т.е. то, что уже отняли у Украины, не отдадим».

«Ну а в это время РФ усиливает информационное, дипломатическое и военное давление на руководство Украины. То есть, все то, что обычно делают россияне перед встречами в Нормандском формате», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Нагнетается обстановка, истерия, устраиваются провокации, выставляются заведомо невыполнимые условия, создаются безвыходные для Украины ситуации, выход из которых – только идти на уступки. Это излюбленная тактика Кремля и ничего нового в этом нет.

«Может пора уже украинской, постоянно меняющейся делегации, самой готовить условия встречи и выдвигать свои требования. Если мы ничего не будем делать, Путина это тоже устроит: территорию то он уже забрал и продолжает контролировать. А вы говорите – перемирие?», – резюмируют в сообщении Telegram-канала