Роспропаганда формирует образ беларусского Флойда

В ходе протестов в Беларуси погибли протестующие. В настоящее время из одного из них, – Александра Тарайковского, – лепят «беларусского Флойда», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Утром 10 августа я опубликовал статью «Гибридная жертва наступления Кремля на Беларусь» в которой, описывая события прошедшей в Минске ночи подчеркнул, что для катализации деструктивных процессов в РБ, необходима сакральная жертва», – пишет военно-политический обозреватель.

«Не местный сумасшедший, который бросается под колеса автозака, а невинный протестующий, погибший мученической смертью», – подчеркнул он.

И ночью 10 августа гибридный беларусский протест получает своего гибридного Джорджа Флойда погибшего, с одной стороны, по первоначальным данным, весьма глупо, что не делает его мучеником, а с другой, если абстрагироваться от официальной версии, при весьма странных обстоятельствах.

«Но, что совершенно не странно, так это то, что 10 дней спустя после этой трагедии, когда протесты в РБ сходят на «нет», российские псевдо-журналисты начинают с новой силой раскручивать эту гибель, причем, не стесняясь сравнивать жертву с Джорджем Флойдом», – отмечает Коваленко.

И да, вы совершенно правы, речь идет об Александре Тарайковском, который погиб ночью 10 августа в Минске, согласно официальной информации, пытаясь бросить в ОМОН некое взрывное устройство, которое и взорвалось у него в руках.

«Что самое интересное в этой истории, так это то, что момент гибели Александра Тарайковского, в крайне плохом качестве, но заснял корреспондент Associated Press Мстислав Чернов», – подчеркивает Коваленко.

Если вам кажется это имя знакомым, то не удивляйтесь, ведь именно этот «журналист», вместе со своим коллегой Юрием Кармановым, опубликовали материал об эпидемии коронавируса в Украине, изобилующий огромным количеством манипуляций и фейков, которые до этого распространялись в российских масс-медиа.

«И это на страницах Associated Press! Но, чему удивляться?», – отмечкает Коваленко.

Например, в 2018 году, эти же журналисты на страницах Associated Press опубликовали статью «В украинском лагере националистов детей учат убивать» о том, что в Украине детей учат убивать в специализированных лагерях под патронатом государства.

«То есть, власти Украины, в лице «Министерства молодежи и спорта» якобы финансировали «лагеря националистов», – подчеркивает Коваленко.

Вот только в качестве доказательства приводился лагерь «Гарт волі» курируемый ВОО «Сокіл», который финансовой поддержки от государства не получал. Между тем, данный материал не только удачно вписывался в российскую пропаганду о национализме в Украине, но и отвлек внимание от создававшейся в самой России, на деньги государства, «ЮнАрмии» – аналога Гитлерюгенда.

«Но, мы немного отвлеклись от Беларуси. Так вот, видео Мстислава Чернова, вышедшее по не совсем понятным причинам с запозданием, а не как горячий пирожок в то же утро, сейчас, 10 дней спустя, когда протесты в РБ идут на спад, реанимирует другой псевдо-журналист, а в действительности офицер ГРУ, Александр Коц», – отмечает Коваленко.

Тот самый удачливый журналист, который на Донбассе оказывался за несколько часов всегда там, где случалась трагедия и за ним даже повелось, что где появляется Коц, там жди беды.

«И именно он в последние дни начал форсировать раскрутку нарратива о беларусском Джордже Флойде», – подчеркивает Коваленко.

В условиях, когда в Кремле до конца не решили, какой план применять к Лукашенко, всплывшее с запозданием видео с гибелью Тарайковского, создающее больше вопросов, нежели ответов, может сыграть важную роль в прессинге на Минск.

«Мы все прекрасно знаем насколько гипертрофирована толерантность и сочувствие к невинным жертвам у западных парламентариев и беларусский Джордж Флойд создаст и даже уже создает нужный эффект для изоляции руководства РБ от всего мира», – отмечает Коваленко.

В условиях этой изоляции, Кремлю намного проще будет оказывать давление на Лукашенко, и реализовывать любой из имеющихся сценариев по аншлюсу Беларуси, в зависимости от складывающейся ситуации и приоритетов.

«А потому, да, Беларусь получила своего Джорджа Флойда, погибшего при очень странных обстоятельствах, не то от взрыва, не то от пули «загадочного» стрелка, на камеру не единожды пойманного на лжи в пользу российских нарративов журналиста и сейчас активно реанимируемого офицером ГРУ под прикрытием», – подчеркивает Коваленко.

«Ничего необычного…», – подытожил он.