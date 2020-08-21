Не пить чай/кофе: еще один российский оппозиционер сообщил о попытке отравления

После отравления оппозиционного политика Навального стало известно об еще одной попытке отравления оппозиционного деятеля в России.

В России с подозрением на отравление госпитализирован оппозиционный политик Алексей Навальный. Ситуацию прокомментировал на своем канале в Telegram политолог Валерий Соловей.

«На злобу дня. Скоро вас ждет еще одна моя заметка, эксклюзивно для телеграмма», – пишет политолог.

1. Отравление Алексея Навального это именно отравление и ничто иное.

2. Это именно и исключительно политическое решение в преддверии серьезных осенних проблем.

«Решение избавиться от оппозиционных лидеров», – подчеркивает Соловей.

3. Была совершена неточность в подборе дозы яда. Предполагалось, что Навальный скончается в самолете.

«С этим – подбором дозы – неточности сплошь и рядом. Дело в Солсбери и отравление Кара-Мурзы тому примеры», – отмечает Соловей.

4. Недели две-три тому назад я публично говорил, что меня хотели отравить.

«Но вот о чем я говорил только в узком кругу (а среди читателей Фейсбука такие люди есть), что меня предупредили ни в коем случае не пить чай и кофе», – отмечает Соловей.

«Причем мне подчеркнули: не только на стороне, но даже дома. Сожалею, что об этом не сказал публично», – уточнил он.

5. Основную часть токсинов удастся вывести в России.

«Но в Кремле предпочитают, чтобы Навальный долечивался за границей. Лучше всего в Германии», – подчеркивает Соловей.

Как только он окажется за границей, в российских медиа планируется тут же начать кампанию о распространении наркомании в элитных кругах этой страны с толстыми намеками, что Навальный именно поэтому в ней и долечивается.

«Надеются, что в стране имярек он и останется», – отмечает Соловей.

В послесловии Валерий Соловей выразил свои пожелания скорейшего выздоровления. Так же политолог выразил свое сожаление, что не предал огласке попытку его отравления.

«Естественно, я желаю Алексею Анатольевичу скорого и полного выздоровления», – подчеркивает Соловей.

«А для тех, кого так нехорошо взволновало мое молчание, специально сообщаю: был в самолете», – резюмировал он.

Как известно 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в коме, его подключили к аппарату «искусственного дыхания».

На данный момент известно, что врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

«Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни», – заявил замглавврача.

Соратники оппозиционного политика требую вывезти Навального на лечение за границу.

В Кремле заявили, что желают Навальному «скорейшего выздоровления» и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Трамп во время брифинга в Белом доме.