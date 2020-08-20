Навального отравили? Подозревается путинский режим

В России отравлен главный «оппозиционер» страны – Алексей Навальный. Что это – расход отработанного оппозиционера или устранение угрозы?

Итак, сегодня, лидера российской оппозиции, Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на токсическое отравление, которое проявилось во время его перелета из Томска в Москву, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Алексея Навального поместили в токсиреанимацию, где он был подключен, к ИВЛ, а некоторое время спустя стало известно, что оппозиционера вероятнее всего отравили оксибутиратом натрия, представляющим собой один из сильнейших психодислептиков», – пишет военно-политический обозреватель.

«Хотя, с учетом дозировки представляющей опасность для жизни (не менее 30 мл) и характерный соленый вкус, маловероятно, что был использован именно этот препарат», – уточняет он.

Собственно, чем отравили Алексея Навального, мы еще узнаем, но куда интереснее другой вопрос, а именно: кто и зачем?

«Уверен, что в самой России к персоне Алексея Навального уже давно относятся достаточно предвзято и не так восхищенно как лет 10 назад, по той простой причине, что давно не секрет – он персонаж ФСБ», – отмечает Коваленко.

«Персонаж, по сути, контролирующий львиную долю оппозиционного электората и играющий роль тормоза протестных движений и явлений», – добавил он.

Благодаря проекту «Навальный» российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями.

Однако в последние несколько недель в России имеет место быть явление, которое абсолютно неконтролируемо ФСБ, поскольку оно находится под патронатом совсем другой конторы – ГРУ. И речь идет о Хабаровском протесте.

«Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории», – подчеркивает Коваленко.

Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.

«Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает «руку запада» практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где появляется Алексей», – отмечает Коваленко.

«А вот кураторам «хабаровского» проекта некий «западный след» уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта», – уточнил он.

И вот теперь, на фоне того как ФСБ попыталось внедрить в «хабаровский» проект ГРУ свою марионетку, марионетка внезапно отравляется неким неизвестным веществом. Согласитесь, какое невероятное совпадение!

«Конечно, делать какие либо выводы еще слишком рано и это лишь одна из версий», – подчеркивает Коваленко.

Такая же, как и то, что ФСБ могли сами «отравить» Навального для поднятия его рейтингов или реально устранить уже давно себя исчерпавшего оппозиционера, сделать из которого жертву, символ протеста, куда выгоднее, для вывода на арену новых, более перспективных и не зашквареных, лиц, нежели содержать поизносившегося «героя» с лейбой «ФСБ» на лбу.

«В принципе, закономерный итог любой заигравшейся и поизносившейся марионетки. Анатолию Шарию – привет!», – подытожил Коваленко.