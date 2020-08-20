В российской тюрьме крымский татарин заболел коронавирусом

Заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили у украинского политзаключенного, фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева. Его незаконно удерживают российские тюремщики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Алиеву отказались предоставлять срочную медпомощь.

“Нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усейн Куку и Арсен Джеппаров – они оказались в зоне риска заражения коронавирусом”, – написала она.

Денисова также напомнила, что Россия продолжает цинично нарушать все возможные права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает в своих тюрьмах. Руководство следственных изоляторов системно игнорирует заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им медицинской помощи.

“В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки”, – написала она.

Омбудсмен требует от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой реакции и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными. Также Денисова требует немедленно сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить всем украинским гражданам право на получение надлежащей медпомощи.

“Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных”, – подытожила она.

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