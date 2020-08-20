В СБУ уже опровергли свою причастность к “спецоперации”

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала группу, пытавшуюся похитить главаря террористов “ДНР”. Задержанные якобы действовали по заданию украинских спецслужб.



“ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению в Украину гражданина РФ, одного из лидеров “народного ополчения Донбасса”, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ”, – сообщили в ЦОС.

Непосредственно при “попытке похищения” задержаны граждане России:

Макаров Т. Б.

Мищенко М. С.

Капкаева О. Д.

Кормич А. М.

Пызин М. Ю.

Мороз Е. А

Долгов В. В.

При этом в ФСБ уже обвинили в организации операции главу департамента контрразведки СБУ. А организаторами и координаторами проведения акции по мнению российских силовиков были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко

Также в ФСБ, ссылаясь при этом на информацию, полученную от террористов “ДНР”, заявили, что Байдала якобы является внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом “Швед”.

В СБУ от подобных заявлений отмежевались, сообщает УНИАН. В частности, пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская посоветовал звонить по такому поводу в Главное Управление Разведки.

“Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции – это не наша компетенция. Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ… В самом сообщении ФСБ –правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших”, – добавила Гитлянская.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила международную хакерскую группировку.