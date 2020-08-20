В СБУ уже опровергли свою причастность к “спецоперации”
Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала группу, пытавшуюся похитить главаря террористов “ДНР”. Задержанные якобы действовали по заданию украинских спецслужб.
“ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению в Украину гражданина РФ, одного из лидеров “народного ополчения Донбасса”, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ”, – сообщили в ЦОС.
Непосредственно при “попытке похищения” задержаны граждане России:
- Макаров Т. Б.
- Мищенко М. С.
- Капкаева О. Д.
- Кормич А. М.
- Пызин М. Ю.
- Мороз Е. А
- Долгов В. В.
При этом в ФСБ уже обвинили в организации операции главу департамента контрразведки СБУ. А организаторами и координаторами проведения акции по мнению российских силовиков были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко
Также в ФСБ, ссылаясь при этом на информацию, полученную от террористов “ДНР”, заявили, что Байдала якобы является внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом “Швед”.
В СБУ от подобных заявлений отмежевались, сообщает УНИАН. В частности, пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская посоветовал звонить по такому поводу в Главное Управление Разведки.
“Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции – это не наша компетенция. Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ… В самом сообщении ФСБ –правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших”, – добавила Гитлянская.
Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила международную хакерскую группировку.