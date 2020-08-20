В «ДНР» шахтеры попытались недолго побастовать

Шахта «Заря» в ОРДЛО, на которой шахтеры пытались бастовать.

«Экономическое процветание «ДНР» проявилось во всей своей красе – на оккупированном Донбассе снова пытаются бастовать шахтеры.

По сообщениям жителей ОРДЛО и публикаций в соцсетях 17 – 19 августа 2020 в городе Снежном Донецкой области, временно оккупированном россиянами, прошла забастовка шахтеров, отказавшихся спускаться в шахту из-за невыплат зарплаты, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«По словам жителя Тореза, работающего на шахте «Заря» в г. Снежном, 17.08 «вторая и третья смены не спустились в забой. В 4-ю смену вышел работать 3-й участок в неполном составе, а 2-й вообще не вышел», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«На некоторых участках 18 августа работали по несколько человек, в основном для обеспечения поддержки работоспособности шахты», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Требования шахтеров – погасить полностью задолженность по зарплате, которая колеблется от 2-х до 4-х месяцев.

Фото и скрины опубликованные Telegram-каналом. Фото и скрины опубликованные Telegram-каналом. Пред 1 из 2 След

«О том, что в «ДНР» систематически задерживают и несвоевременно выплачивают зарплату, много раз уже писали местные блогеры и украинские СМИ. Хотя денеэровские пропагандисты упорно это отрицают», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Естественно, на бастующих шахтеров сразу же начались гонения. Сразу же на шахте появились представители МГБ и российские кураторы. Начались поиски врагов «молодой республики» и украинских диверсантов.

«Таких не нашли, но сильно «запресовали активистов». В результате «разъяснительной работы» МГБ с активистами, постоянного пресса местной администрации, 19.08. забастовка была прекращена», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Большинство бастовавших считают, что негативную роль на продолжение забастовки сыграло то, что актив поддался на уговоры руководства шахты: «все выплатим, только работайте».

«И под давлением было принято ошибочное решение разойтись на ночь по домам, так как комендантский час, а собраться утром», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Поэтому часть шахтеров ушла домой еще вечером 17.08. По их адресам тут же поспешили «люди в штатском», которые и разъяснили, что будет с ними их семьями, если не прекратят бастовать.

Ну, а утром 18.08 на шахту полиция пропускала только тех, кто готов спускаться, т.е. работать в шахте.

«Слабую поддержку со стороны других рабочих, сами шахтеры поясняют тем, что среди работников шахты в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые реально боялись, что их уволят, «молодых очень мало, вот оно так и получилось», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Шахтеры отмечают, что молодежи нет по той причине, что «всех поголовно загребли в армию «ДНР».

«В первую очередь призывников ищут через отделы кадров предприятий. Вот много молодежи и выехало в Украину, чтоб не служить в «ДНР», – говорят шахтеры.

Кроме того, обращаем внимание на то, что часто пишем, а «ДНР» пропаганда кричит, что это вранье. В регионе нет работы, шахты и заводы уничтожены.

«В самом г. Снежное шахта «Заря» и Снежнянский машиностроительный завод (СМЗ) являются градообразующими предприятиями. Но шахта находится в глубоком кризисе из-за отсутствия финансирования», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Работа еле теплится и все время говорят о начале реструктуризации, а это значит – закрытии. А на СМЗ, за время управления «эффективными менеджерами «ДНР», на сегодняшний день сокращено 80% персонала. Фактически «со всего завода работает половина одного цеха».

«Вот это вам и есть реалии сегодняшнего дня, построенного «русскими миром» рая, под названием «ДНР», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Как пишет местный ресурс: «Работы в округе нет …Не работает ни один завод и найти альтернативную работу с достойной оплатой в Снежном или Торезе нереально…», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Несмотря на все это, власти «ДНР» бесстыдно продолжаю свою агитацию за «светлое будущее» по пятой российских оккупантов.

«Ну а «власти «ДНР», тем временем, продолжают вешать лапшу о модернизации и светлом будущем угольного края», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.