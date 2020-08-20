Портников: Украинцам необходимо сопротивляться Кремлю

С Россией нельзя договариваться, а агрессивным амбициям Кремля необходимо оказывать сопротивление. Путина, Меркель и Макрона – разные ценности.

Россия и западные страны заняли диаметрально противоположные позиции по вопросу о том, что происходит в Беларуси, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«Еще недавно можно было утверждать, что Кремль заинтересован в ослаблении и даже крахе несговорчивого Александра Лукашенко, а в США и ЕС поддерживают «последнего диктатора Европы» ради сохранения белорусского суверенитета», – пишет публицист.

Но когда начались массовые протесты против фальсификации выборов президента страны, на первый план вышли подлинные интересы, а не сиюминутный политический расчет.

Для Кремля важно, чтобы диктатор победил, а народ проиграл – а с поглощением Беларуси Путин разберется потом.

«И это логично: любая народная победа ставит под сомнение будущее самого Путина, которому рано или поздно придется столкнуться с народным восстанием против своего коррумпированного и некомпетентного режима», – отмечает Портников.

Путину придется топить Россию в крови и ему важно, чтобы до него это сделал Лукашенко. Чтобы постсоветским рабам было ясно: бунтовать против хозяев опасно и бесперспективно.

«Вот почему Путин так ненавидит Украину. Вот почему он так боялся Майдана. И вот почему никаких договоренностей с ним не будет не только по белорусскому, но и по украинскому вопросу», – подчеркивает Портников.

Еще вчера в Киеве могли рассчитывать, что найдут рецепт заморозки конфликта на Донбассе с помощью западного влияния.

«Что Путину захочется ослабить санкции, «перестать стрелять», вновь стать уважаемым членом международного сообщества, общаться с Меркель и Макроном без постоянных упоминаний войны на Донбассе», – отмечает Портников.

«Ну что ж, Путин уже общается с Меркель и Макроном без упоминаний войны на Донбассе – он говорит с ними о восстании в Беларуси!», – добавил он.

И стороны занимают диаметрально противоположные позиции – а значит, будут стараться ослабить возможности друг друга. Так было и так будет. В Иране, Сирии, Украине, а теперь в Беларуси оказываются разными не интересы, а ценности.

Западу важна демократия. Путину нужна власть. Запад не боится конкуренции. Для Путина конкуренция – это смерть.

«И то, что я пишу эти строки на фоне сообщений о таинственном отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального – хорошее доказательство этого тезиса», – подчеркивает Портников.

Украине не удастся проскочить «между капельками», даже если привлечь к этому маршруту самого Леонида Кравчука.

«Не удастся потому, что любое соприкосновение ценностей демократии и диктатуры неизбежно приводит к противостоянию», – отмечает Портников.

Украинцам просто нужно выбрать, на чьей они стороне и не договариваться, а сопротивляться.

«Сопротивляться вовсе не потому, что договариваться плохо. А потому, что договориться не получится», – подытожил Портников.