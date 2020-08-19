Спецоперация по «вагнерам» оказалась грушным фейком

Накануне главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал о том, как произошло предательство интересов Украины на самом верху. Но самого главреда Бутусова можно смело обвинять в трансляции грушных фейков, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Весьма неприятное явление я наблюдаю уже не первый день в нашем информационном пространстве, в очередной раз связанное с арестованными в Беларуси некоторое время спустя выданными РФ российскими наемниками ЧВК «Вагнер», – пишет военно-политический обозреватель.

Да, – как отмечает дольше Коваленко, – «речь идет о распространенной Юрием Бутусовым информации о том, что вся история с наймом российских боевиков», арестованных в РБ, была спецоперацией СБУ, которую сорвал, скажем так – крот.

«Честно говоря, к Юрию Бутусову лично у меня крайне негативное отношение, уже лет как пять. С того самого дня когда он распространил фейк о российских Су-25 наносящих ракетные удары по позициям ВСУ под Дебальцево. И с каждым годом это отношение становится лишь хуже», – отмечает Коваленко.

А потому, с первых же часов, когда этот персонаж стал распространять фейк о том, что российские наемники т.н. ЧВК «Вагнер» нанимались украинской стороной, первоисточником которого был российский псевдо-журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, являющийся на деле офицером ГРУ, то мне показалось, что ни одно серьезное СМИ этому бреду не уделит внимания.

«Однако…», – уточняет Коваленко.

«Однако кто только не поддержал российский фейк в уже героической, украинизированной обертке, в исполнении не только Бутусова, но и уже Евгения Шевченко, Янины Соколовой…», – подчеркивает Коваленко

Вроде бы как люди которые оппонируют российским фейкам, вдруг стали активными участниками российской «раскладушки».

«Что же происходит?», – отмечает Коваленко.

На протяжении всего этого времени я отмечал, что российские наемники т.н. ЧВК «Вагнер» в Беларусь были направлены для строго определенных, дестабилизирующих обстановку в стране целей.

«В материале «Этапы дестабилизации и аншлюса Беларуси Россией» я отмечал, что могла быть осуществлена, в том числе и показательная заброска (форма милитари, нашивки, групповое проживание и т.д.) в Беларусь и дальнейшая подстава под КГБ РБ группы боевиков т.н. ЧВК «Вагнера», что имело три цели: отвлечь внимание от основных исполнителей, в дальнейшем нивелировать «российский след» и внести напряжение между РБ и Украиной», – подчеркивает Коваленко.

«Но, к сожалению, меня читают не так много как Юрия Бутусова, который из заметок Александра Коца делает не выводы об информационных кампаниях против Украины, а скандальные посты для свого Facebook, вредящие Украине», – сожалеет он.

Коваленко так же приводить свидетельство явно компетентного в этих вопросах лица, которое не оставляет какмне на камне от «версии» распространяемой Бутусовым.

«И, в какой-то мере приятно, что мои выводы намедни подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов, заявивший, что отправка наемников т.н. ЧВК «Вагнер» в Беларусь являлась спецоперацией российских спецслужб, а не чем-либо иным», – отмечает Коваленко.

Дословно Буданов сказал следующее: «Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск».

Так же, Кирилл Буданов подчеркнул одну, очень важную деталь – все «так называемые частные военные компании» работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, «даже если выполняют частные заказы».

«К слову сказать, когда я описывал фейк Александра Коца, про нанятых СБУ «вагнеровцев», в статье «ГРУ расследует «украинский след» в неудачной попытке переворота в Беларуси организованного… ГРУ» я отметил целый ряд факторов, не в пользу версии российского пропагандиста», – подчеркивает Коваленко.

«В частности, я упоминал попытки российских дипломатов приписать к маршруту «вагнеровцев», Судан, а после Стамбул, Ливию и под конец Венесуэлу, что говорило о намерении дипломатического сектора РФ запутать след маршрута россиян, конечным пунктом которого была именно Беларусь», – уточняет Коваленко.

Кроме того, найм боевиков подразумевает подписание контракта, получение аванса за свою работу, оформление страховок жизни и здоровья и еще целого вороха документов, которые выдают, скажем, так конечного бенефициара – украинскую сторону, если она таковой является.

«А это, в условиях найма российских боевиков частной военной компании подконтрольной российской спецслужбе, некой третьей, иностранной стороной, практически невозможно», – отмечает Коваленко.

Собственно, сшито все белыми нитками, но скандал будоражит и лихорадит наше информационное пространство и дискредитирует наши силовые структуры как никогда.

«И обидно, что за это, Шура Коц получит очередную лычку от командования, ведь успех информационно психологической операции – очевиден», – подчеркивает Коваленко.

Что же до наших «полезных идиотов», то таковых оказалось даже больше, чем я мог себе представить и весьма обидно, что среди них есть люди, которых бы я никогда не заподозрил в подыгрывании российским нарративам.

«Но, видимо, такова нынче политика партии…», – подытожил Коваленко.