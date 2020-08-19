«ЛДНР» создана исключительно в интересах России

Жители оккупированной части Донбасса, так называемого «ЛДНР», все больше убеждаются, что они абсолютно не нужны России и стали ее заложниками.

Согласно денеэровской пропаганде, самая лучшая жизнь в «ДНР». Там все для людей, но только «узок круг этих людей», пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

И население «ДНР» все больше и больше видит «круг этих людей», а также понимает, кто и как их обманул. В принципе, ничего нового в этом нет.

«Об этом много писали. Правда, «ДНР» равное российская пропаганда «всегда развенчивала» эти «несправедливые» обвинения. Поэтому обратимся к самим россиянам и состоящим на службе у них боевикам», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«Огромное количество дончан, оставшихся в «ДНР» по различным причинам, осознав свое жо…ское положение, начали открыто возмущаться не только денеэровским руководством, российскими кураторами, но и Россией», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

А реальность своего положения в мышеловке равное «ДНР», проявилась в период карантина, запрета на выезд куда-либо, отсутствия работы, каких-либо прав и свобод и отсутствия какой-либо перспективы. Вот тут дончане и начали возмущаться, о чем уже ни раз писали в украинских СМИ.

«А возмущение населения «ЛДНР» очень простое: «построили не то, что обещали!» Где обещанный рай? Люди еле-еле сводят концы с концами. Где объявленная в 2014 году справедливость? Где отсутствие олигархов и супер богачей?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Народ говорит: «Все как было при Януковиче и его банде, так и сейчас стало». Руководство «ДНР» говорило, что Януковичу нет места на Донбассе, а его сын постоянно присылает своих гонцов и успешно ведет бизнес в «ДНР», прихватывает шахты и заводы. Бывшие регионалы возвращаются во властные структуры «ДНР».

«Ну а с все возрастающими слухами о «воссоединении Донбасса с Украиной», население «ДНР» задает вопрос: «а что происходит?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В 2014 году РФ кричала: «мы вас защитим. Донбасс – это Россия. Примем Донбасс в состав РФ! Будут вам и пенсии, будет работа и жизнь, как в РФ».

Но очевидно, дончане не знали, что в остальных регионах России жизнь кардинально иная, чем в Москве и Санкт-Петербурге, куда их просто не пустили.

«Отправили за Урал и в Сибирь, осваивать просторы бескрайнего севера. Ну а в Кремле все время повторяют: Донбасс – это Украина! Вот и сносит крышу у дынырийского населения!», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Ну а когда народ долго в изоляции, то есть мышеловке под названием «ДНР», началось выяснение отношений между собой. Вот и стало возникать много недоразумений между российскими оккупантами, местными боевиками и простым населением.

«То пресловутый Гиркин-Стрелков, то Бородай, то Прилепин, то еще всякая нечисть, с оружием захватывавшая украинский Донбасс, открыто обвиняет местных боевиков в том, что без «скрепных добровольцев, т.е. российских наемников, никакой «русской весны», «Новороссии» и «ДНР» не было бы», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Все организовали в Кремле, а реализовали ДРГ и завезенные под видом местных ополченцев российские наемники».

«Так это прямое доказательство захвата Россией чужой территории. Это же в разное время, много раз подтверждали и местные боевики», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Одно из таких последних подтверждений сделал на макеевский боевик Сергей Семернин с позывным «Хитрый».

«На видео так называемой «аналитической службы Донбасса», Семернин жалуется на то, что сейчас в «ДНР» «много местных примазались к героическим подвигам первых ополченцев», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В 2014 году местных здесь было мало. В основном это были добровольцы из России». И Семернин-«Хитрый» открыто заявляет, что «именно российские наемники сыграли решающую роль в захвате Донбасса и создании Новороссии-«ЛДНР».»

«Данное видео можно прямо в Гаагу!», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Так вот теперь, «прошедшим войну боевикам и местному населению «категорически не нравится тот русский мир, который построили в «ЛДНР».

«Не этого люди хотели. Боевики разочарованно задаются вопросом: «за что мы воевали?», а население говорит, что «мы не этого хотели». Стоп. А что же это получается? Что там твориться: сами жители «ДНР» и боевики жалуются на Россию и построенный ими же «русский мир»?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Так, в интервью агентству новостей «ДНР», обменянная российская террористка – Лариса Чубарова говорит, что «она сомневается в том, что территория «ДНР» является российской». Более того, по ее словам, руководство «ДНР», в лице уполномоченного «ДНР» по правам человека – «Дарья Морозова, не любит Россию и вставляет палки в колеса.

«И в «ДНР» не любят Россию!» Она также, как и И.Гиркин-Стрелков, повторяет, что «ей не нравится то, что построил «русский мир» на Донбассе! У тех, кто ждал «русский мир» дикое разочарование», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Примерно то же говорит и И. Гиркин-Стрелков. В своем интервью А.Караулову 04.07.2020 он заявил: «На Донбассе люди сейчас живут хуже, чем в России и в Украине… Вместо витрины «русского мира» «ЛДНР» превратились в помойку!… Воевавшие ранее за «ДНР», сейчас инвалиды, получают жалкие 3.5 тыс руб в месяц, на которые не выжить….Они ненавидят нас и российскую власть!».

«Т.е., это правда, что в «ДНР» не только население, но и сами боевики ненавидят Россию и ее власть? Это уже интересно! Это и вправду может стать «внутренним конфликтом» – в «ДНР»!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Так а мы давно пишем и говорим, что народ в «ДНР» живет в нищете, народ не хотел «русского мира», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Идея автономии и отделения привнесена российскими спецслужбами. И если бы Россия не направила свои ДРГ, а потом и регулярные войска, никакой бы войны на Донбассе не было. И это подтверждает сам И.Гиркин, говоря в интервью о событиях весны 2014 года: «Воевали за свой народ единицы».

«А остальные, что нам и требовалось доказать – российские наемники! Ну а почему российская пропаганда кричит о «внутреннем конфликте на Донбассе», думаю понятно: Гаага маячит на горизонте!», – резуюмируют в сообщении Telegram-канала